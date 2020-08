«Mangeons local»: une application pour soutenir nos producteurs

L'Union des producteurs agricoles lance l'application «Mangeons local plus que jamais», un nouvel outil qui vous permet de repérer facilement les fermes, les marchés et les transformateurs du Québec. On souhaite via cette interface tactile créer un lien plus facile entre le consommateur et le producteur et permettre de connaître la traçabilité de nos produits.

L'application est la suite ou le prolongement du mouvement du même nom lancé en avril dernier par l'UPA régionale, au plus fort de la crise sanitaire, notamment en Montérégie.

En lien avec cette campagne, l'UPA nationale avait alors téléversé quelque 1000 coordonnées de producteurs sur la plateforme Le Panier Bleu, mise en ligne par le gouvernement du Québec.

Il faut aussi savoir que la région dépend grandement de l'agriculture comme moteur économique, il y a 6880 fermes qui génèrent 30% du PIB agricole du Québec.

Si certaines de ces entreprises ont eu des difficultés dans le recrutement de travailleurs saisonniers étrangers ou des problèmes de sécheresse qui ont miné certaines productions, l'UPA est déterminée à ce que le consommateur connaisse ce qu'il met dans son panier et que l'on facilite la mise en marché des produits du terroir et agricoles.

Le fonctionnement est simple: les gens qui veulent faire de l'achat local pourront activer la géolocalisation de leur appareil pour trouver les producteurs aux alentours, désigner leurs endroits favoris et même, créer des circuits gourmands et les intégrer à leurs favoris.

Une boutique en ligne est disponible dans l'application.

Les producteurs sont déjà nombreux à s'y être inscrits, elle disponible dès maintenant sur Google Play et elle sera disponible sous peu dans l'App Store.

UPA-Un aperçu des possibilités offertes par la nouvelle application Mangeons local plus que jamais