Manufacturiers Exportateurs du Québec veut éviter un blocage à Lacolle

Avec le blocus du pont Ambassador en Ontario, un regroupement d'organismes économiques dont Manufacturiers et Exportateurs du Québec espère que le gouvernement fédéral sécurisera adéquatement les accès aux frontières, notamment le poste très achalandé de Saint-Bernard-de-Lacolle en Montérégie.

Le premier ministre Justin Trudeau a d'ailleurs annoncé cet après-midi le recours à La Loi sur les mesures d’urgence, qui donnera aux policiers des pouvoirs additionnels pour donner des amendes ou emprisonner des gens bloquant des sites jugés stratégiques.

Les mesures seront limitées dans le temps et ciblées géographiquement et elles seront «raisonnables et proportionnelles aux menaces à la sécurité du Canada», a précisé le premier ministre en point de presse

Ce n'est pas non plus une occasion pour le fédéral de déployer l'armée et de suspendre les droits fondamentaux prévus dans la Chartre des droits et libertés. Il reste donc à voir, dans le concret, comment cette Loi peut être appliquée pour éviter des ruptures de transports de marchandises.

Sa présidente Véronique Proulx plaide que les manufacturiers de la Montérégie ont déjà des difficultés en produits divers alors que 64% d'entre elles ont des difficultés à obtenir des matières premières dans les temps requis.

D'ailleurs, le poste frontalier de Lacolle est le quatrième plus achalandé au Canada et le plus occupé au Québec.

Véronique Proulx est présidente directrice générale de Manufacturiers Exportateurs du Québec