Marianne Lambert veut améliorer les liens cyclables avec l'Équipe Andrée Bouchard

Marianne Lambert est la candidate de l'Équipe Andrée Bouchard dans le district 2 aux élections municipales de novembre 2021 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle portera une attention particulière aux gens plus vulnérables de Saint-Jean-sur-Richelieu, aux organismes du milieu et à l'amélioration des pistes cyclables et espaces urbains.

C'est le district qui est occupé par Justin Bessette, actuel conseiller de l'Équipe Alain Laplante qui comprend Iberville Sud et St-Athanase.

Mme Lambert est la septième candidate en lice à joindre les rangs de l'équipe de Mme Bouchard alors que plutôt cette semaine, Alain Laplante complétait la sienne avec l'homme d'affaires bien connu Raymond Boucher dans le district 5.

Elle est accompagnatrice aux étudiants en adaptation scolaire au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2019, mais a aussi travaillé au Centre Jeunesse de la Montérégie et au CLSC.

Celle-ci est aussi impliquée socialement comme marraine au Parrainage civique du Haut-Richelieu.

Parmi ses priorités, il y a l'aide aux organismes à but non lucratif et la qualité des services aux citoyens, notamment ceux qui sont plus vulnérables.

Elle souhaite aussi améliorer les accès à proximité des pistes cyclables, dont celle qui longe la résidence Samuel-de-Champlain ainsi que celle de la rue Bellerive.

«Dans mon travail, j'ai un lien privilégié avec les familles, avec les gens qui ont des besoins particuliers et il faut garder ce lien pour bien communiquer. Du côté des dossiers, il y a quelques enjeux avec les pistes cyclables. Sur la rue Bellerive, il y a encore des pompes qui sont là, ce n'est pas normal que le problème ne soit pas réglé, c'est dangereux. Pour faire cela, il faut consulter et se parler. Il y a l'asphaltage de plusieurs rues dans Saint-Athanase-Sud qui laisse à désirer, il faut s'asseoir avec les citoyens. Dans ce secteur, il y a des zones agricoles, la façon de financer est différente pour plusieurs rues». Marianne Lambert, candidate pour le district numéro 2 pour l'Équipe Andrée Bouchard

Les infrastructures sportives et de loisir du secteur mériteront aussi toute son attention.

Selon elle, le climat avec le conseil est bien souvent malsain.