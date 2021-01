Marie-Josée Audette devient directrice de la DPJ en Montérégie

La Montérégie comptera sur une nouvelle directrice de la protection de la jeunesse dès le 15 février en Marie-Josée Audette. Elle succédera à Josée Morneau, qui était en poste depuis mai 2017 et qui prendra sa retraite.

Mme Audette est détentrice d’une maîtrise en criminologie et travaille depuis 30 ans à divers postes dans le réseau dont celui d’intervenante et de conseillère clinique au Centre jeunesse de la Montérégie.

Elle est aussi directrice adjointe du programme jeunesse – services psychosociaux dans la communauté depuis 2015 au CISSS de la Montérégie-Est.

Marie-Josée Audette arrive alors qu'en 2019-2020, malgré la pandémie, la hausse des signalements à la DPJ en Montérégie avait été de 20,4%. 33,5% d'entre eux avaient été retenus.

Depuis mars 2020 cependant, début de la pandémie, la DPJ remarquait une baisse de 13% des signalements. Il faudra voir, en 2021 avec le reconfinement et le couvre-feu, s'il y aura une hausse ou baisse notable des signalements et quel sera l'effet des nouvelles mesures sur la dénonciation des comportements agressifs.

Le situations de négligence (29,8%), abus physique (21,2%) et mauvais traitements pyschologiques avaient été les plus nombreux.

Le défi de la main d'oeuvre

L'un des défis de Mme Audette sera encore l'embauche et la rétention de la main d'oeuvre alors que même en fin d'année 2020, on cherchait des psychologues et professionels.

En juillet dernier, la DPJ annoncait la création de 74 nouveaux postes en Montérégie mais plusieurs avaient été comblés à l'interne. On peut toujours postuler en ligne sur le site du CISSS Montérégie-Est.

À la fin novembre, la Commission spéciale sur les droits des enfants pilotée par Régine Laurent recommandait entre autres une Direction nationale de la jeunesse pour éviter l'isolement de chacune des DPJ, par région. Quelques autres conclusions portant sur les DPJ émanait dans ce document, à la suite du décès de la fillette martyre de Granby le 30 avril 2019.

Le dépôt final des recommandations de la Commission sera fait en avril 2021.