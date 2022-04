Marie-Victorin passe aux mains de la CAQ

La candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ) Shirley Dorismond remporte l'élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin avec 34,95% des votes.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait indiqué durant la campagne, vouloir profiter de l'expertise d'ancienne vice-présidente de la FIQ de Mme Dorismond pour concrétiser son plan de réforme du réseau de la santé.

Le candidat du Parti québécois, Pierre Nantel, a terminé au deuxième rang, avec 30 % des votes.

C'est une autre défaite, mais cette fois, au niveau provincial. Il s'était porté candidat sous la bannière du Parti vert aux élections fédérales de 2019.

Il estime tout de même avoir bien défendu sa position. «On a chauffé la CAQ à fond, il a fallu qu'ils sortent l'artillerie lourde pour gagner», a dit le candidat dans son discours devant ses partisans.

Quant à Shophika Vaithyanathasarma de Québec solidaire, elle a terminé en troisième position avec 14 %. Le co-porte-parole de la formation, Gabriel Nadeau-Dubois appellent maintenant les partisans à se retrousser les manches pour mettre le cap sur l'élection générale de l'automne.

«On s’est lancé dans cette campagne en sachant que ce n’était pas gagné d’avance, mais on a cogné à des milliers de portes, rencontré des milliers de personnes. Ensemble, on a parlé de logement, de transport en commun, d’environnement, d’indépendance! Je suis fier de notre campagne, de notre parti, de notre candidate.»

De son côté. le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime a quant à lui gagné son pari. Sa candidate, Anne Casabonne, a terminé la soirée avec 10,4% des voix dans une première vraie mise à l'épreuve de la formation de droite.

Qui plus est, elle a terminé devant la Libérale Émilie Nollet, qui n'a obtenu que 7% des votes.

Martine Ouellet, cheffe de la formation Climat Québec qu'elle a fondé, n'a que 2 % des voix, soit 310 votes. Mais pour elle, la glace est brisée. Le travail effectué mais la table pour l'avenir.

«Cette campagne partielle a permis à beaucoup de citoyens d’apprendre à nous connaître. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons passer au vif du sujet. Nous sommes désormais bien positionnés pour prendre notre place au moment de la campagne nationale à venir. L’urgence climatique est bien présente et de plus en plus de Québécois comprennent l’importance de se mobiliser dans un parti dédié à la cause de l’environnement.»

Martine Ouellet, cheffe du Parti Climat