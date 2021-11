Martine Ouellet sera candidate dans Marie-Victorin avec Climat Québec

Avec l'élection de Catherine Fournier comme mairesse de Longueuil, il y a un poste vacant à l'Assemblée nationale et l'ancienne cheffe du Bloc et ministre des Ressources naturelles sous Paulien Marois a bien l'intention de le ravir et de ramener l'environnement au centre des débats.

Alors qu'on ignore si l'actuel chef du PQ Paul Saint-Pierre Plamondon présentera sa candidature dans Marie-Victorin, Martine Ouellet a décidé de capitaliser sur le vote souverainiste et environnementaliste pour se faire élire.

Québec Solidaire n'a pas non plus renoncé à la circonscription, lors du déclenchement de la partielle.

Lors des dernières élections provinciales, le Parti québécois avait remporté la circonscription avec 31% mais suivi de près par la Coalition avenir Québec à 28%.

Selon elle, la circonscription comprend des groupes déjà mobilisés pour la préservation de l’environnement et il y a des enjeux très sérieux de densification du territoire, de mobilité durable et de pollution des cours d'eau.

Nous avons pu parler à Martine Ouellet, en direct de la COP26, le grand sommet sur le climat à Glasgow en Écosse.