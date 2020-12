Menaces à l'école Sainte-Claire à Brossard, deux élèves arrêtés par la police

Deux élèves ont été interpellées par les policiers du Service de police de l'agglomération de Longueuil hier soir pour avoir menacé des élèves de l'école primaire Sainte-Claire de Brossard mercredi après-midi.

Les deux garçons âgés de 12 ans ne fréquentent pas cette école située sur l'avenue Aumont. Ils ont été rencontrés en soirée à leur domicile respectif. Les policiers du SPAL les soupçonnent d'avoir menacé les élèves sur l'heure du midi. Des enfants ont cru apercevoir une arme et c'est pourquoi rapidement l'école a été encerclée et les élèves confinés le temps que les lieux soient fouillés et sécurisés.

Aucune arme n'a été trouvée sur place au terme des recherches. Le confinement a été levé vers 15h et les élèves ont pu retourner à la maison en fin d'après-midi comme à l'habitude.

«Depuis le projet de loi Anastasia, nous enclenchons automatiquement un protocole de confinement jusqu'à ce que l'on puisse s'assurer que la dangerosité n'est plus présente.» - Agent Ghyslain Vallières, porte-parole Service de police de l'agglomération de Longueuil

Les deux garçons arrêtés ont été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure devant le Tribunal de la jeunesse.

CTV Montréal

CTV Montréal-Les parents étaient inquiets aux abords de l'école Sainte-Claire après des informations concernant une menace