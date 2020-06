MÉTÉO: Le Québec vivra une deuxième canicule dès mercredi

Si vous vous êtes fait installer une piscine ou un climatiseur dans les dernières semaines, vous pourrez en profiter allégrement dans les prochains jours. Plusieurs régions du Québec vivront une deuxième canicule cette semaine avant même l'arrivée officielle de l'été, prévue samedi.

Montréal, Lanaudière, les Laurentides, la Montérégie, l'Outaouais et l'Estrie connaîtront au moins trois journées consécutives de plus de 30 degrés à compter de mercredi. C'est en raison d'un vent du sud et sud-ouest qui fait remonter l'air chaud du midwest américain.

Ça ne devait toutefois pas dépasser les 34 degrés au départ, car l'humidité ne sera pas de la partie. Toutefois, la chaleur accablante peut arriver vers la fin de la semaine.

« Plus on va avancer dans la semaine, plus l'humidité va s'installer, donc à compter de vendredi et samedi, c'est possible qu'on atteigne des facteurs humidex approchant les 38 et plus. Ça devrait devenir peut-être un peu plus inconfortable. » - André Cantin, météorologue d'Environnement Canada

Du côté de Québec et de l'Est du Québec, le mercure va grimper en milieu de semaine, puis se rafraîchir avec possibilités d'averses vers la fin de la semaine.

Le météorologue d'Environnement Canada, André Cantin, croit que l'été sera relativement chaud, avec du temps ensoleillé et sec et des températures au-dessus des normales. Il ne faut pas exclure des périodes plus nuageuses avec des risques d'averses ou d'orages, mais le soleil devrait souvent être de la partie.

« La semaine prochaine, on devrait connaître un retour des températures plus près des normales, ce qui n'est quand même pas désagréable alors que la normale est de 25-26 degrés. À plus long terme, on voit un retour des températures plus chaudes vers la fin du mois et le début juillet, donc ça s'annonce bien de façon générale, du moins pour les prochaines deux à trois semaines. » - André Cantin

Cest la deuxième canicule qui frappe le Québec depuis la fin mai. Le gouvernement Legault avait d'ailleurs redoublé d'efforts pour climatiser les CHSLD au plus vite, pour éviter que les résidents soivent affectés par la chaleur en plus de la COVID-19.

