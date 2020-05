MÉTÉO: Une canicule frappera le Québec à compter de mardi

Préparez chapeau, crème solaire et bouteille d'eau, parce qu'il fera très chaud à compter de demain dans plusieurs régions du Québec. Cette canicule pourrait d'ailleurs compliquer la situation déjà ardue dans les CHSLD de la province.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour Montréal, la Montérégie, la Mauricie, l'Estrie, le Centre-du-Québec, l'Outaouais, Lanaudière, les Laurentides et la Capitale-Nationale.

Les températures maximales atteindront entre 30 et 33 degrés, mardi, mercredi et jeudi. On ressentira jusqu'à 38 degrés avec l'humidex. Même la nuit, le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 18 degrés.

C'est en raison d'un système de basse pression qui circule sur l'extrême nord du Québec.

« Il pourrait à l'occasion même produire certaines averses ou orages, plus sur les régions des Laurentides vers Québec. L'extrême sud de la Montérégie et l'Estrie pourraient être épargnés de ces orages, mais pas de la chaleur. C'est vraiment les endroits où il va faire le plus chaud, avec la région métropolitaine. [...] Ces températures, c'est peu fréquent, mais pas anormal. Si on regarde les records passés, ils sont tous dans les 32-33 degrés pour ces régions, mais on n'a pas été habitués à ça ces dernières années. C'est un contraste assez marqué avec le début mai de cette année, où on a eu des températures très fraîches, parfois de 3 à 4 degrés, même 6 à 7 degrés sous les normales. » - André Cantin, météorologue d'Environnement Canada

D'ailleurs, les ventes de climatiseurs résidentiels, tout comme les ventes de piscines, sont à la hausse ces dernières semaines. Le météorologue recommande d'ailleurs de bien s'hydrater, de profiter des piscines et d'essayer d'éviter les activités physiques intenses.

Les températures plus fraîches seront de retour vers la fin de la semaine, avec l'arrivée d'un front froid vers vendredi. Le mercure oscillera alors vers les normales de saison, autour de 19 et 21 degrés.

Problématiques à prévoir dans les CHSLD

La canicule prévue cette semaine risque de compliquer la situation déjà difficile dans les CHSLD du Québec qui ont des cas de COVID-19.

Alors qu'on ressentira jusqu'à 38 degrés avec l'humidex, plus ou moins 30% des chambres des centres d'hébergement de soins de longue durée sont actuellement climatisées. Pour éviter de propager le coronavirus, il sera impossible de déplacer les résidents dans une zone fraîche pour les rafraîchir.

Le gouvernement Legault devance son plan prévu pour juin d'installer des climatiseurs portatifs dans les CHSLD.

C'est trop tard pour le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, rejoint par Bell Média.

«On est en retard dans tout. On est retard dans le recrutement du personnel dans les CHSLD depuis longtemps, on s'est réveillé en retard pour affronter la COVID dans les CHSLD malgré tous les avertissements de l'Organisation mondiale de la santé, pis là on est en retard dans notre action pour soulager les gens. C'est bien des retards ça.»

(Avec la collaboration de Marie-Pier Boucher, journaliste Bell Média Montréal)