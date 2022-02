Métro: travaux d'envergure à la station Berri-UQAM

Une séance d'information virtuelle se tiendra ce soir, à 18h30, afin de présenter les travaux d'envergure à la station Berri-UQAM, où convergent les trois lignes de métro, notamment celle en provenance de Longueuil.

Il sera notamment question du projet de remplacement de la membrane d’étanchéité, qui protège le toit souterrain. Elle date de l'inauguration de la station, en 1966, et a atteint la fin de sa vie utile.

Il y aura aussi des travaux d’aqueduc afin d’améliorer le système de protection incendie.

Le chantier doit débuter dès le mois de mars et se déroulera principalement sur le boulevard De Maisonneuve et la rue Berri.

La station Berri-UQAM est la plus grande et la plus achalandée du réseau. Au cours des dix dernières années, elle a subi une métamorphose. Plusieurs travaux de réfection ont été réalisés à l’intérieur pour la rendre plus conviviale et lumineuse.

Il reste encore à ajouter deux ascenseurs sur les quais de la ligne Jaune qui dessert la Rive-Sud, la réfection du système incendie ainsi que la mise à niveau de la ventilation.

Les travaux devraient être exécutés par phases, jusqu'en décembre 2025.