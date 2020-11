Mise à jour économique: rien pour les restaurateurs qui s'inquiètent

Les restaurateurs du Québec sont très inquiets de leur avenir et déplore qu'il n'y ait aucune aide supplémentaire dans la mise à jour économique d'Eric Girard dévoilée hier. Ils déplorent le fait qu'il n'y ait aucune prévisibilité quant à l'ouverture de leurs salles à manger.

Selon un sondage de l'Association Restauration Québec, 56% des restaurateurs en zone rouge ne pensent même pas rouvrir leurs portes d'ici 6 mois s'il n'y a pas de plan clair du gouvernement de soutien et de relance.

Plusieurs sont dans cette situation en Montérégie et peinent à assumer les coûts fixes de loyers

44 % se disent insatisfaits du programme d'aide aux entreprises en régions en alerte maximale et plusieurs ne font pas leurs frais.

Il semble aussi que les ventes pour emporter ou livraison ne permettront pas de survivre à long terme.

Francois Meunier vice-président affaires publiques et gouvernementales à l'Association. Selon lui, à défaut de pouvoir rouvrir les salles à manger, il faut un plan d'aide sectoriel au secteur de la restauration.

Même s'il y a 247 millions de dollars pour la production québécoise et l’achat local et 60 millions pour le secteur de l'hôtellerie et le tourisme, le secteur de la restauration semble avoir été oublié.

«Il y avait une très bonne nouvelle pour le secteur de l'hébergement et l'hôtellerie avec ce 60 millions mais rien pour nous. Nous avons perdu plus de 40 000 emplois en restauration en octobre seulement. Outre l'aide en région en alerte maximale, il n'y a rien. Ca prend un plan concret: on ne parle pas de fermetures quelques semaines. Nous avons une date butoire: il est hors de question d'ouvrir en janvier. Jouer au yoyo à acheter de la nourriture pour le 15 décembre ou pour les Fêtes, refermer en janvier parce qu'il y a trop de cas de COVID-19, ce n'est viable pour personne. Heureusement, le fédéral est là avec la Subvention canadienne pour le loyer et la maintient jusqu'en juin 2021 mais il faut plus du provincial et des engagements concrets pour nous soutenir» François Meunier, vice-président affaires publiques et gouvernementales Association Restauration Québec

Il se demande quand et de quelle façon les resturateurs pourront rouvrir puisque les nouvelles ne sont pas très encourageantes.

En l'absence de nouvelles enveloppes, 51% des restaurateurs se disent prêts à rouvrir avec un registre et avec des mesures très strictes.