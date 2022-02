Moins de bateaux et plus de respect sur le fleuve à Boucherville

Le manque de respect envers la conservation de la faune et la flore et la quantité de bateaux à moteur sur le fleuve sont les principales préoccupations des plaisanciers et des résidents de Boucherville. C'est ce qui ressort d'une vaste consultation en ligne menée par la firme Léger pour le compte de la Ville, l'été dernier.

Quelque 1250 personnes ont répondu au sondage entre le 23 juillet et le 16 septembre dernier. La Ville voulait ainsi mieux comprendre les problématiques et les enjeux prioritaires reliés à la sécurité nautique.



Près des deux tiers des répondants fréquentent les rives ou le fleuve chaque semaine, alors que la moitié utilisent des embarcations non motorisées.

Sur les berges, la marche, la course et le vélo sont dans l'ordre les activités les plus populaires.

Dix enjeux prioritaires ont été identifiés :

1. Le manque de respect envers la conservation de la faune et la flore (79 %)

2. La quantité de bateaux à moteur (77 %)

3. La vitesse excessive de certaines embarcations (77 %)

4. Le bruit des plaisanciers fêtards, notamment tard en soirée (75 %)

5. Le bruit des bateaux à moteur (72 %)

6. Le manque de courtoisie et les enjeux de sécurité des bateaux à moteur envers les autres embarcations (72 %)

7. Le manque de civisme de certains plaisanciers, en général (67 %)

8. La quantité insuffisante de patrouilleurs nautiques ou de surveillance (66 %)

9. La quantité de plaisanciers sur les sites, en général (64 %)

10. La consommation d'alcool et de drogue sur les sites (56 %)



Parmi les groupes rencontrés, dont des gestionnaires de clubs nautiques, de marinas, et représentants de diverses organisations présents sur les sites concernés, le manque d'expérience des plaisanciers est un des principaux problèmes.

De plus, il semble y avoir un écart entre la perception qu'ont les usagers de leurs propres comportements et la réalité des comportements à risque. De fait, si la majorité des répondants disent eux-mêmes connaître et respecter les règles, ils disent aussi majoritairement avoir été témoins d'excès de vitesse, de consommation d'alcool ou de drogues, de non-respect des priorités de passages ou du refus de porter une veste de flottaison.

La présence des bateaux à moteur a aussi un impact sur l'environnement, notamment avec l'érosion des berges.

Parmi les solutions avancées, les répondants souhaitent que le nombre d'embarcations soit limité ainsi que les bateaux réduisent soit leur vitesse ou la quantité de vagues.



Ils demandent aussi à ce que les nouvelles règles limitent l'accès à certaines embarcations et qu'il y ait plus de surveillance, entre autres le soir et la nuit, alors que des fêtes mènent à la consommation d'alcool, parfois excessive.



Plus d'éducation sur les règles à suivre et les comportements à adopter sur les plans d'eau devrait être effectuée.



Le rapport complet est disponible sur le site de la Ville de Boucherville.

Prochaines étapes

Des équipes de Boucherville travailleront dans les prochaines semaines à la préparation d'un plan d'action en concertation avec leurs partenaires du milieu.

Une campagne de sensibilisation sera aussi élaborée.

«Nous nous rencontrerons dans les prochaines semaines afin de déterminer les mesures à prendre et les stratégies à mettre de l'avant.» Jean Martel, maire de Boucherville

Certaines mesures mises en place l'an dernier seront reconduites l'été prochain, notamment une présence accrue de la patrouille de la Garde côtière auxiliaire canadienne et de celle du Service de police de l'agglomération de Longueuil.

Une vingtaine de bouées indiquant la limite de vitesse et l'affichage invitant au partage du fleuve seront aussi de retour.

En juin 2021, la Ville de Boucherville a fait de la sécurité nautique une priorité pour une cohabitation des utilisateurs harmonieuse et sécuritaire sur le fleuve Saint-Laurent.