Moisson Rive-Sud a bien besoin d'aliments pour les 0-5 ans

Plus de 17 000 enfants de 0 à 5 ans souffrent d'insécurité alimentaire à Montréal, Laval, en Montérégie et en Estrie et avec l'appauvrissement de certains ménages en pandémie, ces besoins d'aliments nutritifs sont criants.

Du 12 au 26 avril, 5 organismes en insécurité alimentaire (dont Moisson Laval, Moisson Rive-Sud et Moisson Montréal) s'assemblent pour «La grande récolte pour les enfants» pour récolter des aliments pour bébés et jeunes enfants.

Une alimentation inadéquate peut conduire à l'obésité et à des maladies qui y sont associées, comme le diabète de type II. L'apparition de ces maladies à un jeune âge peut prédisposer l'enfant à des maladies chroniques plus tard dans sa vie.

L'objectif de la campagne est de récolter 100 000 kilos de denrées qui seront distribuées à près de 200 organismes.

En Montérégie, pour chaque don de 1 $, Moisson Rive-Sud distribue plus de 20 $ en denrées.

Chaque mois, Moisson Rive-Sud vient en aide à près de 18 000 personnes fragilisées en Montérégie, dont 37% sont des enfants.

Ce sont plus de 181 000 repas et collations qui sont servis au sein de différents organismes.

Josiane Cyr, nutritionniste en périnatalité et petite enfance, rappelle que les premiers aliments doivent être introduits autour de 6 mois car, à cet âge, les besoins du bébé en termes de calories et de nutriments augmentent.

« Une alimentation variée et équilibrée est essentielle dès le plus jeune âge car les besoins liés à la croissance et au développement du cerveau sont très élevés. Des carences nutritionnelles peuvent affecter le développement de l'enfant, notamment celui du cerveau, » Josiane Cyr, nutritionniste en périnatalité

Pour faire un don, rendez-vous au granderécolte.com et sélectionnez l'organisme de votre choix.