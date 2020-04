Monnaie contrefaite et fraudeur recherché dans la MRC de Roussillon

La Régie intermunicipale de police Roussillon a besoin de vous pour identifier un suspect d’utilisation de monnaie contrefaite survenue le 26 septembre dernier dans un commerce de Sainte-Catherine. Les policiers recherchent aussi activement un présumé fraudeur et voleur, qui a pris le large et qui est introuvable.

Les dossiers sont insolubles à ce jour, confirme la porte-parole Geneviève Boudreault qui fait maintenant appel au public.

Dans le premier dossier, en septembre 2019, le suspect qui aurait utlisé de la monnaie contrefaite s'est présenté dans une épicerie pour y acheter une carte cadeau prépayée et un paquet de cigarettes. Il aurait payé avec trois faux billets de 20$ américains.

La Régie vous invite donc à être très vigilant quant aux fraudeurs qui utilisent cette monnaie contrefaite.



Des caméras de surveillance ont capté des images du suspect qui court toujours, plusieurs mois après l'événement.

Il s’agit d’un homme d’une vingtaine d’années. Il parlait français et avait une petite barbe, moustache et cheveux bruns.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au lieutenant-détective Joshua Tafler par téléphone au 450 638-0911, poste 455.

La Régie de police Roussillon demande l’aide du public afin d’identifier un suspect d’utilisation de monnaie contrefaite survenue le 26 septembre 2020 dans un commerce de Ste-Catherine

Un voleur et fraudeur recherché à Candiac et La Prairie

Dans un tout autre dossier, on tente d'identifier un suspect de vol de cartes bancaires et de fraudes survenus le 17 novembre 2019 dans les secteurs de Candiac et La Prairie.

Le crime n'est toujours pas élucidé.

Le suspect a été pris en flagrant délit par des caméras de surveillance dans le stationnement de l’aréna de Candiac alors qu’il fouille à l’intérieur d’un véhicule et s’empare des cartes bancaires du propriétaire.

Il s'est ensuite rendu dans 7 commerces des secteurs de Candiac et La Prairie pour faire des achats divers avec les fameuses cartes.

Un homme est activement recherché dans Roussillon pour un vol de cartes de crédit et fraudes.

À l’un des commerces, l’homme est également capté sur une caméra de surveillance alors qu’il sort d’un véhicule blanc de marque Volkswagen, Jetta ou Passat, avec un toit ouvrant noir.



Il s’agit d’un homme dans la trentaine, qui a les cheveux bruns et porte une moustache et petite barbe.

Dans ce cas comme dans l'autre, n'hésitez pas à communiquer avec la Régie de police Roussillon si vous reconnaissez ces suspects.