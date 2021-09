Mont Saint-Bruno: Le boisée de la Falaise protégé

Le boisé de la Falaise, qui s'étend sur 4 hectares au pied du mont Saint-Bruno, est maintenant protégé. La Ville de Sainte-Julie vient d'acheter 18 lots situés entre le parc national et l'ancien champ de tir de la Défense nationale.

C’est un lieu unique et riche en biodiversité, qui sert de refuge à des centaines d’espèces fauniques et floristiques en plus d’être un îlot de fraîcheur dans la région.

Quelque 3 M$ ont été versés à parts égales par Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue.

«Sainte-Julie est une ville à l’écoute de ses citoyens et travaille constamment à améliorer leur qualité de vie. Depuis qu’elle a annoncé son intention d’acquérir ces lots, elle a toujours été en mode solution afin de s’entendre avec le propriétaire et de trouver des partenaires engagés qui lui permettent de protéger ce boisé de 4 hectares.» Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie

Le mont Saint-Bruno est un symbole identitaire fort en Montérégie et un lieu de grande valeur écologique. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, la Ville travaille à préserver le plus de boisés possible sur son territoire.

Avec le concours de Nature-Action Québec (NAQ), en 2009, elle a pu soustraire à la construction 16 hectares localisés dans le périmètre d’urbanisation et identifiés pour la poursuite du développement du Domaine des Hauts-Bois.

L’acquisition du boisé de la Falaise, bordé par la zone de conservation créée en 2009 par la Ville et NAQ, s’inscrit donc dans la continuité de ces efforts.