MONT-SAINT-GRÉGOIRE:Un chien meurt après avoir été attaqué par 2 chiens

La SPA des Cantons examine actuellement 2 chiens impliqués dans une attaque sauvage et mortelle envers un autre chien à Mont-Saint-Grégoire, dimanche dernier. Le couple propriétaire Stéphane Benjamin et Chantal Michaud est outré et inconsolable depuis les événements.

Le directeur de la SPA des Cantons Carl Girard confirme que son organisation a dû intervenir mercredi et saisir deux chiens, qui n'ont rien d'un pitbull ou de gabarits imposants.

Dimanche dernier, le couple Stéphane Benjamin et Chantal Michaud a été ébranlé en ouvrant la porte du domicile pour accueillir leur compagnon canin Charlie, qui avait subi des morsures sévères en plusieurs endroits sur le corps.

Leur compagnon de vie, qui allait célébrer 10 ans le 1er juillet a dû être euthanasié en raison de la sévérité des blessures infligées.

Selon Stéphane Benjamin, l'animal était fortement affaibli, grièvement mordu et couché devant le garage et la voisine n'était pas trop loin.

M. Benjamin affirme que malgré l'installation des chiens dans un enclos, ils montrent parfois des signes d'agressivité évidents.

«Ma femme a vu la voisine chez-nous quand notre chien s'est approché du garage. Nous savons que les chiens de la voisine sont agressifs depuis toujours et ils étaient sur le terrain. Quand j'ai ouvert la porte, Charlie était gravement blessé: il n'avait presque plus de peau sur le crâne, le flanc de la cuisse était attaqué. C'est impensable de penser que ces chiens-là vivent dans un enclos à -40 degrés avec une minuscule cabane. Je ne comprends pas que la propriétaire possèdent des chiens dans de telles conditions. Heureusement, il y a un nouveau règlement provincial pour le contrôle des chiens qui joue en notre faveur: nous nous sommes faits enlever notre bébé et nous avons dû l'euthanasier. Je suis enragé!» -Stéphane Benjamin, propriétaire de Charlie

La Sûreté du Québec nous confirme que 2 constats en vertu de la réglementation municipale ont été décernés à la propriétaire: ne pas avoir gardé un chien sous contrôle et surveillance et ne pas avoir prise les mesures nécessaires pour empêcher un chien d'en mordre un autre.

Le directeur de la SPA des Cantons Carl Girard confirme que les chiens saisis mercedi le 4 mars doivent maintenant «décompresser» et que l'on ira ensuite avec des évaluations comportementales plus poussées.

«Nous nous sommes rendus sur place mercredi, nous avons capturé les chiens pour 10 jours. Sur place, ils n'étaient pas agressifs envers nous. Maintenant, à la SPA, ils seront évalués minimalement 2 fois. Nous nous donnons trois jours pour leur permettre de décompresser et s'habituer à l'habitat. Clairement, ce ne sont pas des pitbulls mais des chiens croisés, taille moyenne. Il y aura deux évaluations individuelles, une évaluation alors qu'ils seront ensemble. À la suite de cela, nous ferons notre rapport à la municipalité de Saint-Grégoire et c'est elle qui devra statuer sur la suite des choses» -Carl Girard, directeur général SPA des Cantons

À la municipalité, on nous confirme attendre les diverses recommandations de la SPA avant de prendre une décision finale dans ce dossier.

Quoi qu'il en soit, Stéphane Benjamin ne pourra effacer de sa mémoire ce triste événement mais il envisage d'amener la propriétaire des deux chiens à la cour des petites créances.

Il avait aussi un message bien senti à faire valoir aux propriétaires de chiens.