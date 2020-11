Mont-Saint-Hilaire attend toujours une subvention pour rénover son centre aquatique

La Ville de Mont-Saint-Hilaire a toujours la volonté ferme de rénover son centre aquatique qui est fermé depuis novembre 2019 mais une subvention est toujours attendue du gouvernement provincial dans ce dossier. Le maire Yves Corriveau espère une réponse favorable d'ici la fin décembre 2020 dans l'espoir de rouvrir le complexe le plus rapidement possible.

On parle d'une rénovation toujours évaluée à 9 millions de dollars et il faut réparer des bris structurels importants. Les élus ont déjà statué sur le fait qu'une construction neuve coûterait au moins 20 millions de dollars.

Il semble toutefois que l'avénement du coronavirus pourrait avoir retardé l'arrivée d'une subvention provinciale à la hauteur de 66% du provincial, qui devait venir cet automne.

Les travaux de réfection comprendront le remplacement de la filtration et des équipements mécaniques, la conversion du système au sel par un système au chlore. Il y aura un vestiaire familial universel avec cabines et surtout, la sécurisation et la consolidation de la structure.

Le maire Yves Corriveau espère une annonce imminente dans ce dossier d'autant plus que la Ville a pris de l'avance dans ses démarches. Mais c'est un programme Québec-Canada, ce qui peut compliquer les choses.

«Nous avons pris de l'avance: les plans et devis sont déjà faits. Nous voulions, dès l'obtention de la subvention, aller tout de suite en appel d'offres pour faire les travaux. On nous avait dit à l'automne et attendons une réponse d'ici le 21 décembre, nous voulons rouvrir très rapidement en raison de la fréquence d'utilisation. Le gouvernement provincial attend la réponse du gouvernement canadien avant d'aller de l'avant avec une annonce. On me dit qu'il y a eu énormément de demandes pour ce programme, c'est ma seule crainte. Nous espérons faire partie des chanceux!» Yves Corriveau, maire Mont-Saint-Hilaire

Quant à la reconstruction de l'hôtel-de-ville, des ébauches ont déjà été faites et il comporterait des locaux pour les organismes du milieu, mais le processus suit son cours.

Un complexe sportif régional toujours en réflexion

Le maire Yves Corriveau espère toujours voir se concrétiser un autre projet majeur pour la région et pour la Vallée-du-Richelieu, celui d'un complexe sportif régional.

Le Collège Saint-Hilaire avait lancé l'idée d'un partenariat avec la Ville mais Mont-Saint-Hilaire a voulu étudier un site plus conforme en terme de réglementation et de schéma d'aménagement.

Le maire de Mont-Saint-Hilaire Yves Corriveau indique où en est la réflexion sur le projet avec les autres villes de la MRC de la Vallée-du-Richelieu.