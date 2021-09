MONT-SAINT-HILAIRE: Les travaux aux terrains de tennis sont terminés

Les terrains de tennis de Mont-Saint-Hilaire sont rouverts. Après un an, les travaux de réfection des cinq courts en terre battue derrière l'hôtel de ville sont maintenant terminés.

Les surfaces ont été complètement refaites et un système de gicleurs a été ajouté.

La Ville a privilégié une surface de terre battue principalement pour sa durabilité et sa longévité. Cette surface permet aussi un jeu plus lent tout en assurant un confort pour les articulations permettant de jouer à tous les âges et à tous les niveaux.

«La pandémie a mis sur pause plusieurs activités sportives à la Ville, mais heureusement, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, nous pourrons enfin vous retrouver sur les nouveaux terrains de tennis de la Ville. En cette période difficile, il est plus que jamais nécessaire de bouger en pratiquant une activité physique.» Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire

Les réservations sont obligatoires en ligne sur le site de la Ville ou en personne pour en profiter. Pour compenser le temps perdu à cause du chantier durant la saison, l'accès est gratuit pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire et de Beloeil jusqu'au 30 octobre.