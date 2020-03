Mont-Saint-Hilaire veut un centre sportif régional sous conditions

La Ville de Mont-Saint-Hilaire est d'accord avec un projet de centre sportif régional, à condition qu’il soit situé au bon endroit. Une firme spécialisée sera donc chargée de trouver le meilleur site dans les prochains mois.

On se souviendra qu'en février, la Ville avait retiré son appui à un projet de complexe qui aurait été implanté tout juste à côté du Collège Saint-Hilaire, en partenariat financier avec l'institution.

L'administration a pu évaluer que le site visé par la proposition du Collège est situé dans les affectations régionales « agricole » et de « conservation », lesquelles ne sont pas compatibles avec une infrastructure sportive de cette nature.

Une modfication du schéma d’aménagement de la MRC de La Vallée-du-Richelieu aurait également été requise.

Yves Corriveau explique que le Collège Saint-Hilaire pourrait être un partenaire-utilisateur mais il n'est pas question pour l'instant d'investir dans un tel projet.

«Ca risque d'être un projet municipal-régional. Le Collège peut agrandir par l'intérieur son gymnase pour un soccer intérieur mais le zonage ne permet pas une telle infrastructure, c'est pour cela que nous mandatons la firme. Les villes sont intéressées mais il faut d'abord leur présenter un site appropriée et leur présenter un montage financier. Nous estimons que la firme réalisera son étude d'ici un maximum de 3 mois et nous aurons une idée plus claire du projet»

-Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire