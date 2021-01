MONTÉRÉGIE: 1,3M$ en tourisme pour soutenir 2 attraits majeurs

Le gouvernement fédéral annonce du soutien pour deux attraits touristiques majeurs en Montérégie frappés de plein fouet par la pandémie en 2020: le Parc Safari d'Hemmingford et l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu pour un montant global de 1,3 millions de dollars.

Évidemment, la pandémie a eu des effets majeurs sur les attraits touristiques de la Montérégie qui subissent des baisses importantes de revenus au guichet mais aussi en raison des frais fixes à assumer.

En chiffres, le tourisme en Montérégie génère 47 000 emplois et c'est par l'intermédiaire de Développement économique Canada que le gouvernement annonce ce soutien.

Le gouvernement anonce 967 000$ pour soutenir le Parc Safari dans ces activités et 403 000$ à l'International pour la tenue d'une édition «modulée» en 2021, qui devra se tenir en fonction de la nouvelle donne sur la vaccination et basée sur les restrictions de cet été.

L'an dernier, à l'annonce de l'annulation de l'événement, on se souviendra que les plateformes ont été mises à la disposition de la communauté mais que l'on a aussi déployé du cinéma en plein-air avec la Piko Mobile mais les pertes pour l'événement étaient quand même majeures

L'annonce de cette contribution financière de Développement économique Canada a été faite cette après-midi par la députée libérale de Chateauguay Lacolle Brenda Shanahan.

Le directeur exécutif de l'International de montgolfières Éric Boivin explique à quoi serviront les sommes recues.

«En 2020, il a fallu revoir notre modèle alors qu'en mars 2020, on perdait 100% de nos revenus d'exploitation. On a passer à travers grâce à nos partenaires gouvernementaux dont DEC Canada qui a une entente de 2 ans avec nous. Nous avons pu protéger notre expertise. Nous avons tout de même pu présenter 30 spectacles sur une scène mobile et nos plateformes ont servi à aider plusieurs causes locales et servir la communauté. Évidemment, pour 2021, heureusement on voit un plus arriver les choses avec une formule «modulable» en fonction des consignes sanitaires. Nous avons élaboré plusieurs scénarios, en fonction de l'encadrement sanitaire qui sera en vigueur cet été»

Éric Boivin, directeur exécutif International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu