MONTÉRÉGIE: 1700$ pour avoir roulé au double de la vitesse permise

Samedi, un automobiliste de 47 ans a été intercepté à 192 km/h sur l’autoroute 35, à Saint-Alexandre, en Montérégie. La limite permise est de 100 km/ à cet endroit.

L'homme de Venise-en-Québec écope d'une contravention pour grand excès de vitesse de 1 688 $ et 18 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 7 jours.

La vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles. En moyenne, annuellement, la vitesse est en cause dans des accidents faisant 115 décès et 420 blessés graves sur les routes de la province.

Poursuite à Saint-Rémi

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Jardins-de-Napierville ont tenté d’intercepter un véhicule qui circulait sans plaque d’immatriculation sur la route 221 en direction nord, à St-Rémi, jeudi matin dernier.

Vers 3h30, le conducteur a refusé de s’immobiliser, ce qui a entraîné une poursuite policière jusqu’à Saint-Isidore. Le fuyard s’est finalement immobilisé sur le rang Saint-Régis. Les policiers ont procédé à l’arrestation des deux occupants ainsi qu’à la saisie du véhicule.

Le conducteur âgé de 38 ans de Delson a comparu au palais de justice de Longueuil. Il fait notamment fface à des accusations de conduite dangereuse, en plus de possession de stupéfiants et conduite avec les facultés affaiblies.

Le passager, un homme âgé de 46 ans de Saint-Rémi, a quant à lui été remis en liberté et comparaîtra ultérieurement. Il pourrait face à des accusations de possession de stupéfiants en vue de trafic et bris de condition.

De plus, chacun des deux individus recevront des constats d’infraction de 1550$ pour le non-respect du couvre-feu.