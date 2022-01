MONTÉRÉGIE: 2 individus arrêtés lors d'une frappe antidrogue dans 3 villes

Une importante opération policière de la Régie de police Roussillon a permis d'arrêter deux individus hier et de saisir des drogues diverses, à Candiac, Saint-Edouard et Saint-Rémi, dans les MRC de Roussillon et des Jardins-de-Napierville­.

Pour l'instant, la Régie de police Roussillon confirme que deux personnes ont été arrêtées mais ce serait loin d'être terminée.

Une dame dans la quarantaine a d'abord été arrêtée à son domicile de St-Rémi. Elle a été interrogée et libérée.

Un homme dans la vingtaine qui se trouvait sur les lieux a quant à lui été arrêté pour entrave au travail des policiers, supposition de personne ainsi que plusieurs mandats d’arrestation qui ne

sont pas en matière de stupéfiants.

Il est présentement détenu.

Sur place, es policiers ont mis la main sur 250 grammes de cannabis, du crack, de la cocaine et près de 900 comprimés de ICE et plus de 3000 dollars en argent

La «ICE» renferme notamment de la méthamphétamine et de l’éphédrine, souvent utilisé pour « couper » la cocaïne, dans le milieu interlope.

L’enquête se poursuit et d’autres arrestations sont à prévoir, précise la corps policier.

Régie intermunicipale de police Roussillon