MONTÉRÉGIE: 2 suspects arrêtés après une série d'incendies

Deux individus ont été arrêtés et sont actuellement interrogés par les policiers en lien avec une série de 6 incendies qui font rage depuis 4 heures ce matin en Montérégie.

Selon la sergente Béatrice D'Orsainville, le premier brasier se serait déclaré vers 4 heures ce matin.

Les 6 incendies répertoriés par la Sûreté du Québec sont dans les secteurs de Frelighsburg et Saint-Armand.

Personne n'aurait été blessé lors des incendies, il n'y aurait pas eu d'évacuation de masse selon la Sûreté du Québec, qui a dépêché des agents de la division des enquêtes sur les crimes majeurs.

Dans tous les cas, il s'agit de bâtiments de ferme et de cabanes à sucre, certains incendies sont maîtrisés alors que d'autres étaient en cours à 10h20.

On ignore l'étendue des dommages aux bâtiments affectés.

Béatrice D'Orsainville explique que l'enquête permettra de connaître les motifs derrière ces incendies et si les suspects pourraient être liés à d'autres incendies dans les dernières semaines.

«6 incendies répertoriés jusqu'ici dans un très court laps de temps. Deux suspects ont été arrêtés, ils sont interrogés par nos policiers. Il n'y a pas eu de blessé lors des événements. Nos enquêteurs tenteront d'en savoir davantage sur la façon de faire des suspects et les circonstances entourant les incendies» -Béatrice D'Orsaiville, porte-parole Sûreté du Québec

Par ailleurs, les pompiers de Salaberry-de-Valleyfield luttent depuis tôt ce matin (6 heures) face à un feu qui sévit dans un immeuble à logements de la rue Nicholson.

Un large périmètre a été établi et des citoyens ont été évacués, on ignore la cause du sinistre mais il n'y aurait pas de lien avec la série de feux dont il est question ici.

Des chemins de détour ont été indiqués et les policiers de la SQ sont sur place