MONTÉRÉGIE: 3 enfants laissés seuls dans une voiture à Candiac

En Montérégie, deux parents ont reçu un avertissement après avoir laissé leurs trois jeunes enfants seuls dans la voiture pendant qu'ils faisaient leurs courses. L'événement est survenu vers 20h mardi soir au Costco de Candiac.

Ce sont d'autres clients qui ont appelé la police. Le plus vieil enfant avait 10 ans et les parents auraient été absents pendant environ 1h, selon des témoins cités par d'autres médias.

Les agents de la Régie intermunicipale de police Roussillon se sont rendus sur les lieux et ont attendu que les parents sortent pour les rencontrer.

Aucune contravention n'a toutefois été donnée, alors que le contexte de pandémie a pu jouer en faveur des parents.

« Dans ce cas-là, il y a eu l'interprétation des policiers. Nous, on a trouvé qu'il n'y avait pas de mauvaise foi au niveau des parents. Les enfants n'ont pas été mis en danger. Il ne fait plus très froid dehors, ce n'est pas encore très chaud non plus, alors il y a tout un jugement [qui a été fait par les policiers] par rapport aussi au contexte particulier qui venait des parents. Dans ce cadre-là donc, on a sensibilisé les parents. »

- Geneviève Boudreault, agente aux relations communautaires et médiatiques à la Régie