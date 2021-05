MONTÉRÉGIE: 50% des camps de vacances pourraient ne pas ouvrir sans aide

50% des camps de vacances de la Montérégie pourraient ne jamais ouvrir ou ouvrir «à perte» sans un soutien financier adéquat, selon l'Association des camps du Québec. Plusieurs d'entre eux, dans la région, offrent des camps de jour avec des enfants aux besoins particuliers et l'Association des camps du Québec demande l'aide de Québec.

Il y a moins de campeurs aussi que d'habitude, ce qui fait que le chiffre d'affaires risque d'être moins important au net.

Si aucune aide pour adapter les camps à la réalité sanitaire n'est octroyée, 62% fonctionneraient à perte dans la région.

En contrepartie, pour gérer la masse salariale, adapter les différents secteurs des camps et former le personnel et bine le protéger, l'ACQ estime que 75% des camps de vacances pourraient ouvrir avec un financement de 6 millions pour les camps de vacances et 4 millions pour les camps de jour certifiés.

Le directeur de l'Association Eric Beauchemin croit qu'il faut une aide rapide de 6 millions pour les camps de vacances et 4 millions pour les camps de jour

«Il faut comprendre que la plupart des camps de vacances en Montérégie sont des OBNL, vous avez aussi beaucoup de camps pour des enfants ayant des besoins particuliers. Pour les camps de vacances, l'annonce de l'ouverture par docteur Arruda est arrivé au début mai, le temps était très avancé: mais il faut maintenant embaucher du personnel, le former, adapter les camps à la réalité sanitaire. Ce n'est pas simple pour plusieurs d'entre eux.» Éric Beauchemin, directeur général Association des camps du Québec

Et la Montérégie compte bon nombre de camps: Eric Beauchemin rencontre la ministre déléguée à l'Éducation dès demain à ce sujet.