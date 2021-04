MONTÉRÉGIE: 867M$ pour les routes et infrastructures jusqu'en 2023

Québec investit tout près de 867 millions de dollars dans l'ensemble de la Montérégie pour les travaux routiers d'ici 2023. Le deux tiers de l'enveloppe ira à la réfection de la chaussée et des structures

Par contre, les citoyens qui empruntent la 116, à la hauteur du Grand Rang (Sainte-Marie-Madeleine) devront encore attendre avant qu'il y ait des interventions concrètes.

Dans les 2 dernières semaines, cette intersection a été le théâtre de 2 accidents mortels, impliquant un motocycliste et un cycliste et d'un autre où il y a eu des blessés mineurs et le secteur est connu comme étant accidentogène.

Parmi les projets majeurs retenus, notons l'asphaltage sur 17 kilomètres de la route 235 à Saint-Césaire, Saint-Hyacinthe, Saint-Pie et Ange-Gardien.

On doit aussi faire des interventions sur l'autoroute 30, entre Brossard et Bouchervillle, pour la création d'une voie réservée pour les autobus, en vue de la mise en service du Réseau Express Métropolitain.

8 chantiers ont été inscrits à la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructures, dont le réaménagement de la route 104 à la hauteur de La Prairie, entre l’autoroute 30 et la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Nous souhaitons que la relance économique passe par le secteur des transports, dont par la réalisation des nombreux projets dévoilés aujourd'hui. Ces investissements contribueront à la création de nouveaux emplois chez nous. Grâce à l'adoption de la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, huit projets seront réalisés plus rapidement dans la région de la Montérégie» Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice et responsable de la Montérégie

À Saint-Hyacinthe, en 2021, on prévoit l'asphaltage de la route 224, de la 116 jusqu'à Saint-Simon et celle de l'autoroute 20 est (entre le kilomètre 138 et le kilomètre 130)

À Candiac, on doit aussi reconstruire le pont Lamarche, au-dessus de la rivière de la Tortue, un chantier prévu en 2021,

Le ministère doit aussi reconstruire un ponceau sous l’autoroute 15, en direction nord toujours dans ce secteur.

Parmi les autres chantiers d'importance, il y a la correction du profil de la route 209, entre l’autoroute 30 et la route 221 d'ici 2022 à Saint-Constant.

L'ensemble des interventions du ministère est disponible en suivant le lien suivant., en fonction de votre municipalité.

Des discussions pour le réaménagement de la 116

Dans le secteur de Sainte-Marie-Madeleine, où plusieurs citoyens dénoncent depuis plusieurs années les dangers liés à l'intersection de la route 116 et du Grand Rang, le suspense se poursuit quant à l'échéancier de possibles interventions.

Des discussions entre le ministère des Transports et la municipalité, ainsi que le gouvernement fédéral et le CN sont en cours.

Le ministre responsable de la région, Simon Jolin Barrette, précise qu'il est toutefois bien au fait de la problématique.

«C'est un dossier qui a cours depuis plusieurs années. Vous savez, le passage à niveau est assez prononcé, il y a un panneau d'arrêt quand vous arrivez de l'autoroute 20, nous avons rencontré la municipalité dans ce dossier. Il y a une possibilité d'implanter sur la route 116 une voie de virage à gauche pour qu'il y ait un dégagement et pour adoucir la pente pour qu'il y ait davantage de visibilité pour les automobilistes. Les discussions sont entamées et nous offrons nos condoléances aux familles de personnes décédées». Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice et responsable de la Montérégie

Avec la collaboration de Catherine Vaillancourt, journaliste Bell Media Montérégie

Catherine Vaillancourt-Le ministre de la Justice et responsable de la Montérégie Simon-Jolin Barrette