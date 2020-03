MONTÉRÉGIE: Alimentomo produira de la farine de grillons à Marieville

Alors que c'est la cohue dans les marchés d'alimentation en raison du coronavirus, une entreprise de Marieville, en Montérégie, nous rappelle qu'en cas de pénurie de nourriture (qui n'est pas en vue), on pourra toujours manger des insectes!

Alimentomo se spécialise dans l'élevage de grillons, qu'elle transforme ensuite en insectes déshydratés, qui sont réduits en poudre, aussi appelée farine de grillons.

Le fondateur, Benoit Hébert, a découvert lors d'un voyage au Cambodge, il y a quelques années, que les insectes étaient couramment consommés. Il cherchait à se lancer dans un projet qui aurait un impact et aiderait la planète côté environnemental, enjeu alimentaire et autres, d'où l'idée d'Alimentomo.

Plus du quart de la population mondiale consomme régulièrement de la protéine d'insectes.

La farine de grillons est très fine et riche en protéines. Le super aliment contient les acides aminés essentiels comme la leucine, l'isoleucine, la valine, la méthionine, le tryptophane. Il est également une source en fer, en fibre, en minéraux, en gras polyinsaturés de type oméga-3 et oméga-6 et en vitamines B-12.

Le fondateur d'Alimentomo, Benoit Hébert, a ouvert l'usine en juin dernier et est déjà en production, dans l'espoir de débuter bientôt la distribution commerciale.

« Pour le moment, c'est en émergence, mais je crois que dans les années à venir, c'est quelque chose dont on va entendre de plus en plus parler et qui va faire partie des solutions, autant au niveau de l'environnement que pour pouvoir fournir une alimentation convenable à la population mondiale. » - Benoit Hébert, fondateur d'Alimentomo

La poudre pourrait ainsi se retrouver de plus en plus dans les produits transformés que vous achèterez. Cet aliment 100% naturel peut remplacer la farine régulière dans vos recettes ou être utilisé comme supplément de protéine et autres nutriments.

Selon Benoit Hébert, la farine de grillon a un goût très subtil avec certains arômes de cacao, d'arachide ou même de noisettes grillées.

Marieville, un choix central

L'usine initiale est un projet d'environ 500 000 dollars, où travaillent 6 personnes. Il s'agit d'une ferme aménagée avec un plan de transformation. L'installation actuelle permet la production d'une tonne de protéine d'insectes par mois.

Alimentomo prévoit construire un deuxième bâtiment dans les prochaines années, une annexe d'environ deux millions de dollars, pour atteindre une production annuelle de 35 tonnes.

Le choix de s'établir à Marieville était une décision stratégique.

« La Montérégie, il y a plusieurs grandes entreprises qui sont ici et qui fabriquent des aliments qui pourraient incorporer ce type de produit là dans leur production. C'est un peu l'idée de devenir une entreprise locale, éliminer un peu le transport. » - Benoit Hébert, fondateur d'Alimentomo

Alimentomo élève ses grillons dans de grands enclos où ils peuvent se déplacer en liberté. Ils sont récoltés lorsqu'ils sont en fin de vie. De plus, ce type d'élevage est très écoresponsable alors qu'il produit peu de gaz à effet de serre, consomme peu d'eau et peu de nourriture. Il est également quasi sans odeurs et rejets, selon l'entreprise.