MONTÉRÉGIE: Bovins et poulets périssent dans un incendie à Saint-Jude

Trois bovins et une trentaine de poulets de chair ont péri dans l'incendie d'un bâtiment agricole de la ferme Benoit Beauregard ce matin, sur le rang Sainte-Rose à Saint-Jude, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Les pompiers croyaient d'abord que tout le troupeau de bétail y était passé, mais heureusement, une partie des animaux était à l'extérieur quand le feu s'est déclaré.

L'appel est entré quelques minutes après 5h ce matin. À l'arrivée des pompiers, l'embrasement était déjà généralisé et le bâtiment s'est effondré. Les bâtiments très près ont heureusement été épargnés.

Une enquête sera faite par le service incendie cet après-midi parmi les décombres pour déterminer la cause du brasier.

« Il est trop tôt encore pour mettre une cause sur cet incendie-là. Les assureurs se rendront sur les lieux cet après-midi. On pense peut-être à une cause électrique mais il y a trop de destruction, la cause demeure indéterminée pour l'instant. » - Francis Grégoire, directeur par intérim du Service incendie de Saint-Jude

Au plus fort de l'intervention, une trentaine de sapeurs de plusieurs villes sont intervenus, afin de permettre aux autres un peu de répit avec la chaleur. Personne n'a été incommodé. Ils ont mis un peu plus de 4h30 à éteindre le feu et terminer leur travail.

Il fallait aussi faire le transport d'eau par camion-citerne, car le secteur rural n'est pas desservi par le réseau d'aqueduc.

C'est pourquoi l'entraide des sapeurs des villes de Saint-Hyacinthe, de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Ours, ainsi que de la Régie intermunicipale de protection incendie du nord des Maskoutains et de la Régie intermunicipale de protection incendie Louis-Aimé-Massue a été demandée.