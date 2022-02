MONTÉRÉGIE: le communautaire mobilisé pour un meilleur financement

Des intervenants d'organismes communautaires autonomes du Québec et de la Montérégie sont en moyens de pression et seront visbles cette semaine. Ils plaident un manque à gagner important qui ne leur permet pas de répondre à la mission et aux besoins de la population, qui sont grandissants en pandémie.

À Longueuil, des travailleurs ont marché en compagnie de la porte-parole du Parti Québécois en matière de famille et justice Véronique Hivon vers le bureau du ministre délégué Lionel Carmant, pour se faire entendre.

À l'échelle nationale, ils revendiquent un financement supplémentaire à la mission de 460 millions de dollars, pour couvrir les frais liés à l'augmentation des demandes, l'inflation et pour contrer l'exode de plusieurs travailleurs qui choisissent de travailler au privé.

En Montérégie, les organismes enverront aussi des cartes postales aux différents bureaux de députés locaux dans les prochains jours.

A Saint-Hyacinthe, les 17 élus autour de la table des maires de la MRC appuient les revendications des organismes de la Corporation de développement communautaire des Maskoutains.

Simon Proulx est directeur général.

En 2020, en pleine pandémie, les organismes affiliés à CDC des Maskoutains ont d'ailleurs rejoints et aidé 35 000 personnes.

CDC Longueuil-Des travailleurs du communautaire manifestent à Longueuil pour exiger un meilleur financement