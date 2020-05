MONTÉRÉGIE-CENTRE: 162 employés ou médecins atteints de la COVID-19

162 travailleurs de la santé, médecins et résidents sont ou ont été atteints de la COVID-19 depuis le début de la pandémie au CISSS de la Montérégie-Centre. Ce sont les chiffres en date de lundi. Pour assurer les soins le temps de la guérison ou de leur quarantaine, le CISSS doit donc faire appel à diverses sources d'aide.

Certains employés ont également été retirés des milieux par mesure préventive. Heureusement, plusieurs mains se sont levées pour pallier aux absences, si on en croit les données fournies par le CISSS. Près de 600 personnes ont été embauchées après s'être portées volontaires sur la plateforme Je contribue et vous pouvez encore vous inscrire.

Une soixantaine de militaires des Forces armées canadiennes sont également déployées dans deux CHSLD privés du territoire, soit Argyle et Valéo.

Les médecins ont aussi répondu présents, alors qu'ils sont une cinquantaine de spécialistes et d'omnipraticiens à aider en CHSLD.

Québec ne publie plus pour le moment la liste de la situation en milieux de vie pour aînés, car les données étaient érronées et elle est en révision.

Plusieurs points chauds

Plusieurs CHSLD et résidences privées pour aînés de la Montérégie-Centre sont encore aux prises avec des éclosions de la COVID-19.

Les plus touchées en termes de proportion de clientèle demeurent la résidence Notre-Dame-de-la-Victoire, à Saint-Hubert, le CHSLD Henriette-Céré de Longueuil et les CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf et Valéo, à Saint-Lambert.

Le CISSS est en soutien dans les résidences privées le temps que la situation se stabilise et prête du personnel pour pallier à la pénurie dans ces milieux. Une cinquantaine de préposés aux bénéficiaires, d'infirmières et d'infirmières auxiliaires prêtent main-forte là où les besoins de main-d'oeuvre sont importants.

Une sorte de SWAT Team a aussi été créé, une équipe d'experts et de médecins qui est déployé dans les milieux où il y a éclosion. Ils évaluent notamment les équipements de protection, les soins au patient, ainsi que le respect normes de prévention et de contrôle des infections.

Aide en santé mentale

C'est la Semaine de la santé mentale jusqu'à dimanche et le CISSS tient à rappeller que ses services d'aide demeurent en fonction malgré la pandémie. Si la situation engendre un stress ou de la détresse, il ne faut pas hésiter à consulter.

Il est également recommandé de consulter des sources de renseignements fiables et de limiter le temps passé à chercher de l’information sur la COVID-19 pour contrer ses effets négatifs, si cela vous affecte. Conserver de saines habitudes de vie peut aussi aider.

Voici les numéros des ressources disponibles en cas de besoin :