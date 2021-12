MONTÉRÉGIE: de la vaccination sans rendez-vous au site Panama

C'est hier que s'ouvrait la vaccination contre la COVID-19 pour les 60 ans et plus et François Legault, qui a 64 ans, en a profité pour recevoir sa dose de rappel.

En Montérégie, il est possible de recevoir l'une ou ou l'autre des 3 doses de vaccin, sans rendez-vous au site Panama de Brossard (ancien Loblaws) cette semaine et la semaine prochaine.

De la vaccination était offerte hier mais elle reprend de plus belle, le 30 décembre de 9h30 à 17h et les 3 et 6 janvier (aux mêmes heures) au Moderna, jusqu'à épuisement des doses.

Sinon, vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur le site de Clic Santé ou au 1-877-644-4545.

Si vous avez des symptômes, que vous êtes en siolement ou en quarantaine, ne vous présentez pas en clinique.

Rappelons aussi qu'au sein des hôpitaux trois CISSS de la Montérégie, les visites de patients sont toujours restreintes.

Les visites pour des raisons humanitaires sont maintenues ainsi que les visites de personnes proches aidantes.