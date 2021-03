MONTÉRÉGIE: Des casse-têtes pour rouvrir les salles de spectacle

La réouverture des salles de spectacles et théâtres au 26 mars est une excellente nouvelle pour plusieurs diffuseurs de la Montérégie mais il reste encore beaucoup d'enjeux de programmation, de baisses de revenus anticipés et de logistique à résoudre, tant au Centre des Arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe qu'à la SPEC du Haut-Richelieu.

En théorie, selon ce que prévoit la Santé publique, les salles de spectacle et les théâtres pourront accueillir un maximum de 250 personnes par salle mais un algorithme très précis s'appliquera dans ces salles et il faudra, à la porte, gérer les bulles familiales.

Une distance d’un mètre et demi devra être respectée entre chaque bulle et le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de la représentation.

De ce côté, tant du côté du Centre des Arts que des salles dans le Haut-Richelieu, l'organisation s'était préparée à une telle éventualité.

La SPEC du Haut-Richelieu avait privilégié une programmation hybride dans les derniers mois et cette formule pourrait être reconduite pour certains spectacles, comme le précise Isabelle Laramée directrice marketing numérique et des communications.

Elle gère le Théâtre des 2 Rives, le Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean et le Pôle culturel de Chambly

Les premiers spectateurs seront accueillis en salle le 26 mars au Théâtre des 2 Rives et tous les spectacles du Cabaret seront déplacés aux 2 Rives, en raison de sa capacité d'accueil à 220 personnes au maximum.

C'est à la mi-avril que le Pôle culturel de Chambly devrait présenter son premier spectacle. Après avoir contacté les producteurs, la SPEC entend contacter tous les détenteurs de billets.

«C'est une excellente nouvelle pour la vitalité des diffuseurs culturels, des artistes et spectateurs, mais il y a tout de même une tâche colossale puisqu'il faut jongler dans les calendriers et contacter les producteurs. Il faut déplacer certains spectacles en raison du couvre-feu, dont le premier aux Deux Rives, à 19 heures le 26 mars. La grande majorité des spectacles au Cabaret seront transférés au Théâtre des 2 Rives. Nous sommes aussi à élaborer, si c'est possible, une formule hybride. Du côté des employés, en concentrant la diffusion en seulement 2 lieux, cela permet plus de flexibilité au niveau des ressources humaines».

Au Centre des Arts Juliette-Lassonde, toute l'organisation est fébrile à l'idée de présenter de nouveau des spectacles mais c'est toute une logistique qui se met en branle.

La programmation en présentiel débutera avec le spectacle de l'humoriste Dominic Paquet, le 26 mars. La capacité maximale est de 180 personnes en une seule représentation.

Il faudra donc contacter les artistes, les producteurs pour confirmer leurs représentations et les détenteurs de billets.

D'ailleurs, la responsable des communications et de la commercialisation au Centre, Anouk Charbonneau, compte aussi sur la bonne collaboration et la bonne foi des spectateurs pour respecter les règles prévues.

«Dans la salle, pour avoir du plaisir, il y a des règles comme le 1,5 mètre de distance à faire respecter lorsque les gens sont assis. Les personnes qui sont avec vous doivent vraiment confirmer qu'elles sont de la même adresse et de la même bulle. Il y a 3 sièges mobilisés à gauche et à droite et il faut le masque de procédure pendant toute la représentation. On se garde le droit de «capter» comme ce qui se fait dans les restaurants . Il y a des artistes qui avaient vendu 300 billets pour une seule représentation: nous contacterons les détenteurs de billets pour possiblement faire 2 représentations le même jour et s'assurer de respecter les règles»

Anouk Charbonneau, responsable des communications Centre des Arts Juliette Lassonde