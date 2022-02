MONTÉRÉGIE: des hausses salées de coût du logement justifiées?

Des ménages de la Montérégie devront payer une hausse salée de logement en 2022 malgré des recommandations et indices du Tribunal administratif du logement de 2022. C'est le cas à Longueuil, à Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hyacinthe: le FRAPRU demande au gouvernement d'intervenir, surtout avec l'inflation qui cause bien des dommages.

Pour un logement dont le chauffage électrique n'est pas compris, le Tribunal établit que l'augmentation devrait être en moyenne de 1,28% et de 1,34% quand c'est compris dans le bail.

Le problème, c'est qu'un propriétaire n'est pas tenu de respecter cette indice, qui permettrait d'assurer un contrôle du prix des loyers.

Selon les données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement de 2020, en un an, le prix moyen du logement a augmenté de 12% à Saint-Hyacinthe et de 9% à Longueuil.

A Valleyfield, il fallait payer une augmentation moyenne de 27% l'an dernier pour un logement de trois chambres. Mais avec l'inflation, l'augmentation des taxes municipales et les travaux apportés aux logements, des locataires ont eu toute une surprise dans les derniers jours.

Peu de logements inhabités et disponibles

Il y a donc beaucoup de pression sur le prix des logements abordables, alors que les propriétaires vont au delà-de ces augmentations.

Malheureusement, dans plusieurs villes de la Montérégie, le taux d'inoccupation est en bas de 2%.

Véronique Laflamme est porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain.

La situation est sous la loupe, entre autres à Longueuil, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Dans certains cas, des incendies ont fait en sorte que les logements abordables sont moins disponibles, notamment à Saint-Jean-sur-Richelieu, après l'incendie de l'immeuble de la rue Le Sieur.