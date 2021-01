MONTÉRÉGIE: Des kinésiologues font bouger les 50 ans et plus sédentaires

Le CISSS de la Montérégie-Est veut prévenir la sédentarité des personnes de 50 ans qui sont confinées et maintenir leur capacité cardiorespiratoire. En partenariat avec Nautilus Plus, une kinésiologue du CISSS et d'autres de l'entreprise visitent des usagers à domicile ou de résidences privées pour les amener à bouger et briser l'isolement.

Un partenariat novateur qui arrive à point puisque des kinésiologues qui ne travaillent pas dans les gyms (en raison des restrictions sanitaires et des fermetures) peuvent faire bénéficier les aînés de leur savoir-faire et de leurs connaissances auprès d'aînés déjà ciblés par le CISSS.

Le principe est simple: un kinésiologue visite la personne de 1 à 8 fois sur une période de 1 à 4 semaines pour lui présenter des activités physiques et la sensibiliser aux bonnes habitudes de vie.

40 usagers ont été référés pour prendre part au projet, qui se poursuivra jusqu’à la fin de la pandémie.

Hugo Bourgoin est porte-parole au CISSS Montérégie Est explique que ca fera travailler des employés de gyms qui ne travaillaient pas. Les kinésiologues travaillent d'ailleurs en prévention et non pas en traitement.

«Ces personnes de 50 ans peuvent avoir des prédispositions à des maladies. C'est un partenariat novateur qui ne se faisait pas ailleurs au Québec. Comme on le sait, les gens de chez Nautilus ne peuvent travailler dans les gyms: c'est un beau partenariat pour amener des kinésiologues à lutter contre le déconditionnement des personnes de 50 ans et plus, pour éviter que leur condition physique et cognitive ne se détériore. Tous les kinésiologues ont suivi une formation en prévention et contrôle des infections au préalable. Les personnes visitées ont été choisies en fonction de critères bien précis. Ca passe par des exercices mais aussi des conseils.» Hugo Bourgoin, porte-parole CISSS Montérégie-Est

Les séances, de 30 à 45 minutes, portent principalement sur la promotion de l’activité physique avec la suggestion d’activités, l’adoption de saines habitudes de vie et l’importance de bouger régulièrement.