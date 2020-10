MONTÉRÉGIE: Des listes d'attente pour le vaccin antigrippal en pharmacie

Si vous prévoyez vous faire vacciner contre la grippe en pharmacie: armez-vous de patience puisqu'il est difficile d'obtenir un rendez-vous. C'est la première année où les pharmaciens participent à l'effort de vaccination saisonnière mais les listes d'attente, dans bien des cas, sont très longues ou il n'y carrément plus de doses.

Le projet de loi 31 du gouvernement autorise pour une première fois cette année les pharmaciens à vacciner les clients mais certains pharmaciens-propriétaire de la Montérégie, qui avaient commandé des doses l'an dernier, se sont fait prendre de court.

Le porte-parole de l'Association des pharmaciens propriétaires du Québec, Jean Habel indique que le nombre de nouvelles doses de vaccin a doublé par rapport à l'an dernier: il est passé de 300 000 à 600 000 doses mais on pourrait faire la demande de plus de doses à la santé publique, si la demande était accrue.

À Saint-Jean-sur-Richelieu. certains pharmaciens contactés affichent déjà complet ou ont mis en place une liste d'attente sur quelques semaines.

C'est le cas à la Pharmacie Uniprix Lyne Germain notamment où 450 personnes ont déjà appelé pour un rendez-vous. Les personnes là-bas qui veulent prendre rendez-vous doivent attendre sur une liste d'attente.

A la pharmacie Mélancon et Lévesque de Mont-Saint-Hilaire, la pharmacienne Valérie Mélancon confirme qu'elle avait commandé 400 doses et qu'on affiche déjà complet.

On doit même refuser 20 personnes par jour.

À Saint-Hyacinthe, le même phénomène est observé. Certains refusent déjà des clients et un nombre supplémentaire de doses serait à envisager.

Pharmacien propriétaire à Saint-Hyacinthe, Yves Bigaouette remarque une augmentation qu'il qualifie de «phénoménal» pour la vaccination.

Avec la COVID 19, il sent que la population est plus «inquiète» en lien avec l'épidémie et il ne reste que 20% pour l'instant des places disponibles pour la vaccination

Dans la majorité des cas, les pharmaciens demandent aux clients d'éviter de se rendre sur place pour prendre un rendez-vous et même au téléphone, il faut être patient.

Certains pharmaciens se demandent même si la santé publique pourra augmenter le nombre de doses puisque certaines les épuisent plus rapidement que prévu.

Le CISSS offre le vaccin gratuit à des clientèles spécifiques

Évidemment, les CISSS de la Montérégie offrent la vaccination gratuite mais on privilégie certaines clientèles. On nous confirme aussi que les places s'envolent rapidement.

En Montérégie-Est notamment, des cliniques mises en place par le CISSS sont prévues à Longueuil, Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe et Acton Vale. Le début de la vaccination est prévu le 1er novembre.

Les clientèles visées sont celles des 75 ans et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques, les aidants naturels ou femmes enceintes.

Ces 4 sites doivent permettre la distanciation physique et des mesures sanitaires très strictes: on parle de la Place Longueuil, des Promenades de Sorel, du Pavillon La Coop de Saint-Hyacinthe et au Carrefour des Génération d'Acton Vale.

On devrait bientôt en savoir davantage quant aux places disponibles et si certaines plages se crééront pour répondre à la demande.

