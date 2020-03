MONTÉRÉGIE: Des mesures très strictes dans les cinémas et centre d'achats

Les centres d'achats de la région et cinémas ne compromettent en rien leurs opérations mais prennent la situation du coronavirus très au sérieux par des mesures très strictes, notamment en ce qui a trait à l'hygiène et la capacité d'accueil des salles.

Même si un nombre important de visiteurs font actuellement des provisions de toutes sortes et affluent, les centres d'achats ne sont pas fermés et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Par contre des normes d'hygiène strictes, des contrôles plus réguliers pour le nettoyage des portes et des toilettes sont mis en place pour éviter la propagation.

Des produits puissants sont aussi utilisés pour nettoyer les aires de restauration ou aires où il pourrait y avoir une affluence importante.

Allie Smith - Unsplash

Le directeur des Galeries Saint-Hyacinthe André Brochu indique que tout est mis en oeuvre pour éviter que une possible contagion.

«Dans chaque entrée, il est indiqué qu'il faut se laver les mains avec des distributrices. Dans les salles de bains, il y a plusieurs rondes de nettoyage qui sont faites tout comme dans l'aire de restauration à plus grande fréquence. Nos commerçants sont bien au fait de la situation et nous mettons en oeuvre tout ce qui est possible pour que les gens ne vivent pas d'inconvénients et que tous soient en sécurité» André Brochu, directeur général Galeries Saint-Hyacinthe

Ailleurs en région d'autres centre d'achats déploient une panoplie de mesures pour ne pas que le chiffre d'affaires des commercants n'en subisse les contrecoups et que les consommateurs soient rassurés.

Chez Cadillac Fairview, notamment gestionnaire des Promenades Saint-Bruno, les employés multiplient le nettoyage des toilettes, escaliers, ascenceurs et les entrées et les aires communes des employés.

On suit également chacune des recommandations de Santé Canada en matière de désinfection des mains tant pour les employés que les visiteurs

Et les cinémas?

Aucune projection n'est compromise dans les cinémas de la région, par contre plusieurs groupes propriétaires ont décidé de restreindre la capacité d'accueil pour chaque représentation.

C'est en lien avec l'interdiction décrétée par François Legault d'interdire les rassemblements de 250 personnes ou plus.

On n'envisage aucune fermeture à court terme dans tous les cas et il n'y pas de directives ministérielles en ce sens. mentionnent les propriétaires concernés.

Par contre, on ignore aussi, à l'heure actuelle quel pourrait être l'effet de cette diminution du nombre de places sur le chiffre d'affaires de ces entreprises .

Au Cinéma Beloeil notamment, pour chaque représentation, la capacité d'accueil est diminuée de 50 personnes, on nettoie les salles et aires communes et pour chaque recharge de produits telle que le popcorn, on change de gobelet ou de contenant.

Chez Cinéma Guzzo, propriétaire du MegaPlex de Brossard, des consignes strictes sont émises pour les employés et cinéphiles.

Cinéplex a aussi des consignes très claires aussi qui sont très claires de ce côté.

Du côté des Cinémas RGFM, on s'assure aussi de bien désinfecter les aires communes entre chaque représentation et d'avoir des normes qui respectent les standards des autres joueurs de l'industrie. Frédéric Venne, est copropriétaire des salles de Beloeil, Drummondville et Sorel-Tracy et Joliette.

Pour l'instant, difficile pour lui de quantifier la baisse d'achalandage mais reste aussi à voir aussi s'il y a des modifications pour les sorties de films «populaires au box office».

«Nous avons des règles de nettoyage plus strictes, nous restreignons le nombre de personnes par salle mais nous n'avons pas d'avis de fermeture à moyenne échéance. Quant au chiffres d'affaires, l'échantillon est trop mince, nous attendons la fin de semaine pour évaluer l'impact sur les entrées aux guichets. Beaucoup de studios de cinéma annoncent des reports de sortie de film mais pour l'instant ca se déroule comme prévu et il y a d'excellents films» -Frédéric Venne, co-propriétaire Cinéma RGFM

Rappelons qu'en plus des écoles et établissements d'enseignement qui sont fermés pour au moins 2 semaines, il faut s'informer à votre municipalité quant aux infrastructures récréatives, sportives, muséales et autres puisque plusieurs sont fermées.