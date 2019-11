MONTÉRÉGIE: Écoles fermées et sorties de route à cause du verglas

La pluie verglaçante cause bien des maux de tête ce matin en Montérégie. On note des sorties de routes, des écoles fermées et des pannes d'électricité à divers endroits du territoire.

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour les secteurs de Lacolle, Saint-Hyacinthe - Acton Vale, Saint-Jean - Marieville, Sorel - Yamaska et Verchères - Beloeil.

De 2 à 5 millimètres de verglas sont attendus sur ces secteurs ce matin, mais ça devrait se changer en neige intermittente en mi-journée.

Soyez prudents puisqu'évidemment, les routes, rues et trottoirs seront glacés et glissants dans la matinée.

Des écoles fermées

Plusieurs commissions scolaires et écoles privées sont fermées pour la journée, notamment à St-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe et dans le coin de Granby. C'est le cas des commissions scolaires des Hautes-Rivières, de Saint-Hyacinthe et Val-des-Cerfs.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, l'école secondaire privée Marcellin-Champagnat est aussi fermée et le Cégep ouvrira seulement à midi.

Du côté de Saint-Hyacinthe, le collège Saint-Maurice est aussi fermé, tout comme La Petite Académie et l'École secondaire Saint-Joseph.

Vous pouvez toujours consulter la liste des écoles fermées en CLIQUANT ICI.

Plusieurs sorties de route et pannes

On dénombre quelques sorties de route, mais aucune ne semble avoir fait de blessés majeurs, selon la Sûreté du Québec. Même chose sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, où la police dénombre ce matin cinq collisions à des intersections ou sorties de route, dont trois ont fait des blessés mineurs.

Du côté de Saint-Hyacinthe, vers 5h30, un camion cube a fait une sortie de route sur la rue Frontenac, qui mène vers St-Damase. Les pompiers ont été appelés sur place, car un occupant semblait coincé à l'intérieur, mais pas gravement blessé. Il y a aussi eu quelques mises en portefeuille et des sorties de route sur l'autoroute 20. Les conditions routières demeurent difficiles, consultez le Québec 511 avant de partir.

La Sûreté du Québec a aussi déclenché des opérations dégivreur un peu partout sur le territoire, ce qui veut dire que les policiers sont plus présents pour amener les gens à ralentir. Les équipes du ministère des Transports et des municipalités sont bien sûr à pied d'oeuvre pour épandre de l'abrasif et du fondant. Il est important de bien déglacer sa voiture avant de partir.

Par ailleurs, à Granby, des maisonnées sont dans le noir. Selon le bilan de 8h, près de 2 000 clients d'Hydro-Québec étaient toujours privés d'électricité en raison d'un accident. Le rétablissement est prévu vers 10h15. Il en en a aussi plus de 9 500 dans le noir à Montréal.