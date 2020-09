Montérégie en jaune: Beloeil annule tous ses événements de loisirs jusqu'en décembre

À Beloeil, le conseil municipal a décidé en comité plénier d'annuler tous les événements de loisirs au sein de la Ville du 26 septembre au 31 décembre. C'est l'une des premières villes de la région à prendre cette décision en raison des risques accrues de contagion communautaire.

Concrètement, la Fête familiale qui devait avoir lieu le 26 septembre prochain est annulée, la Grande fête de l'Halloween du 30 octobre et la Soirée des bénévoles de décembre sont annulées.

Le fait que la Montérégie soit en zone sanitaire jaune explique en grande partie la décision.

Selon la santé publique de la Montérégie, les fêtes privés et les jeunes sont considérés comme les principaux vecteurs de transmission du virus ces dernières semaines.

À chaque année, la Fête familiale est un événement couru des parents et des jeunes au parc Victor-Brillon, au parc du Petit-Rapide et au parc de la Baronne. Cette année, on prévoyait notamment des olympiades familiales, des activités de cirque et une kermesse.

« Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous prenons cette décision, mais nous devons penser à la santé et à la sécurité de nos citoyens, nos parents, nos enfants, nos familles. La Montérégie étant désormais en zone jaune, comme annoncé par le premier ministre hier, il nous paraît inapproprié de maintenir la tenue de ces événements dans le contexte actuel. Bien que crève-cœur, nous sommes convaincus que nous prenons la bonne décision» Diane Lavoie, mairesse de la Ville de Beloeil.

Dans les 24 dernières heures, le Québec compte 303 nouveaux cas de coronavirus et 1 décès s'ajoute au bilan.

En Montérégie, c'est une augmentation de 15 pour 9 764 cas.

Concernant la programmation d'activités de loisirs, celle-ci est maintenue puisqu'elle implique de petits groupes de personnes dans des locaux permettant la distanciation sociale.



Finalement, la maison de la culture Villebon présente aussi quelques spectacles cette année mais ils seront exceptionnellement présentés au Centre culturel de Beloeil, qui pourra accueillir jusqu'à 89 personnes en respectant le protocole sanitaire.