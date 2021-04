MONTÉRÉGIE: Engouement important aux 4 cliniques pour le AstraZeneca

Le ministre de la Santé Christian Dubé se réjouit de l'engouement autour de la vaccination chez les 55 ans et plus au sérum d'AstraZeneca mais des Montérégiens sont revenus «bredouiles» ce matin, notamment pour la clinique du Quartier DIX30 qui est plus qu'achalandée.

D'autres personnes confient avoir recu un billet leur indiquant quand revenir pour être vacciné. Au total, il y a 4 sites de vaccination au «AstraZeneca» à Boucherville, Candiac, Brossard et Valleyfield mais dans bien des cas, il faut être un lève-tôt ou s'armer de patience.

En Montérégie-Centre et Est, il existe d'ailleurs 2 sites pour se faire vacciner avec votre carte-maladie et une carte d,identité sans rendez-vous, exclusivement pour les 55 ans et plus qui veulent être inocculés au AstraZeneca: c'est le cas au Quartier DIX30 de Brossard et au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville.

En Montérégie-Ouest, il est aussi possible de se présenter au Centre de vaccination de Candiac, au 30, rue Strasbourg. Même chose au Centre de vaccination COVID de Valleyfield du 50, rue Dufferin. Le ministre Christian Dubé ne cache pas qu'il pourrait y avoir des ajustements, au fur et à mesure.

«Peut-être qu'on va arrêter plus rapidement mais jusqu'à dimanche on fera du sans rendez-vous. Nous avons pris la décision que les vaccins que l'on avait gardé pour voir comment on s'ajustait, nous les enverrons dans les mêmes proportions. S'il y a des endroits où il en manque aujourd'hui, on s'ajuste demain et ainsi de suite» Le ministre de la Santé Christian Dubé

Pour l'instant, les dates sont du 8 au 11 avril de 8h à 20h mais le tout est conditionnel aux doses reçues et à la logistique.

Il faut savoir que jusqu'ici, 232 650 Montérégiens ont déjà reçu leur première dose de l'un ou l'autre des vaccins.

Pour les autres personnes de 60 ans et plus qui souhaite être vacciné à un autre vaccin, il faut prendre rendez-vous au quebec.ca/vaccinCOVID

En Montérégie, en ce 8 avril, il y a 134 nouveaux cas de COVID-19 et un total de 747 cas de variants.