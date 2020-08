MONTÉRÉGIE: Hausse de prix de certains légumes de 15%

Il ne faut pas s'en surprendre: la sécheresse, le manque de travailleurs étrangers et les coûts de production peuvent avoir un effet de hausse jusqu'à 15% des prix de certains légumes en Montérégie, selon l'Association des producteurs maraîchers du Québec.

En Montérégie, l'Association des producteurs maraichers estime qu'il manque 25% des travailleurs au champ par rapport aux années passées et que le recrutement a été difficile

De plus, plusieurs avis de réclamations ont été envoyés à la Financière agricole en raison des pertes de récoltes du début de la saison.

Un producteur de laitue en Montérégie Ouest n'a eu d'autre choix que de détruire la production, en raison de la chaleur intense mais aussi, de la difficulté à recruter les travailleurs pour en faire le ramassage

Évidemment, plusieurs acteurs de l'agrotourisme de la Montérégie respirent aise après un début d'été en dents de scie: ils ont vu les ventes de produits locaux augmenter de façon importante, dans certains cas de 10% à 20%.

Du côté des maraîchers, il y a eu des pertes dans le maïs en début de saison et l'on surveille surtout les rendements futurs de carottes et la laitue, dans les prochaines semaines.

Mais les prix fluctuent selon les enjeux de production et les pertes selon le directeur de l'Association Jocelyn St-Denis.

«La température est plus clémente après des épisodes de sécheresse mais ça peut avoir un effet sur le prix. Nous avons des répertoires de prix chaque semaine, c'est souvent 15% de plus que le prix normal, ca varie selon les régions et selon la culture. Les carottes devraient être plus petites cette année et les rendements devraient être à la baisse, selon ce que l'on voit en raison de la chaleur, parfois la semence brûlait. Il y a eu des pertes dans le maïs lors des premiers semis, il est parfois plus petit. La laitue, c'est difficile aussi en raison de la maladie et de la pourriture avec les températures chaudes.»

Jocelyn St-Denis, Association des producteurs maraîchers du Québec