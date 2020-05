MONTÉRÉGIE: Il deviendra le premier camionneur paraplégique au Québec

Un homme de 31 ans de Farnham, en Montérégie, pourrait devenir le tout premier camionneur en fauteuil roulant au Québec et espère en inspirer d'autres à suivre sa voie.

Simon Desmeules est paraplégique depuis qu'il a eu un accident de VTT en juin 2012, près de La Tuque. Il a mal manoeuvré une courbe et s'est fracturé la moelle épinière. Il a dû passer quatre mois à l'hôpital.

Le trentenaire faisait à ce moment un DEP en aménagement forestier, pour devenir bûcheron, mais son accident l'a obligé à se réorienter. Après avoir complété un DEP en logistique du transport, il a travaillé dans le domaine un moment, mais n'était pas passionné par un emploi administratif.

Passionné de conduite automobile et ayant plusieurs amis camionneurs, Simon Desmeules a entamé des démarches pour suivre lui aussi son cours et obtenir son permis de conduire de classe 1.

Avec l'aide d'un ergothérapeute, il a fait adapter un camion spécialement pour lui avec un treuil pour le faire monter à bord et une commande manuelle pour les pédales. Il a présenté son projet au Centre de formation du transport routier (CFTR) à Saint-Jean-sur-Richelieu et grâce à l'ouverture de la direction, il a pu commencer son cours en 2018.

Selon les lois de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), les personnes handicapées physiques ne peuvent conduire un poids lourd, à condition d'être toujours accompagnées. Simon Desmeules fera donc du transport en équipe.

« Je joue dans cette zone grise là qui dit que je dois être assisté. La personne peut dormir en arrière, je suis assisté quand même. Je peux conduire, il y a plein de petites zones grises dans lesquelles on va jouer et on pousse vers l'avant. J'espère que ça va ouvrir la voie à d'autres. »

Gracieuseté Facebook. Simon Desmeules a débuté son cours pratique au CFTR en plein hiver.

Simon Desmeules commence à s'impatienter, alors qu'il a hâte de prendre la route. Toute la partie théorique de son cours de camionnage est terminée, il ne lui reste que la partie pratique, qui est retardée depuis janvier en raison de la pandémie. Outre les défis liés à la ronde de sécurité et à l'arrimage, il arrive à tout faire comme un camionneur sans handicap.

L'école reprendra en partie le 19 mai au CFTR, mais comme Simon Desmeules a des besoins particuliers, il ignore quand il sera de retour en classe pour compléter son cours pratique. Son camion adapté doit également se faire inspecter à nouveau par la SAAQ. Il espère donc pouvoir reprendre fin mai ou début juin.

Des entreprises de camionnage se sont déjà montrées intéressées à l'embaucher, une fois son cours terminé. En attendant de pouvoir faire le métier qui le passionne, le Farnhamien travaille comme caissier au Marché du Village Ange-Gardien.

Il espère que sa motivation va inspirer d'autres personnes actives qui deviennent paraplégiques à trouver leur voie ailleurs que dans un bureau, et même à retourner sur le marché du travail tout court.

« Quand j'étais à l'hôpital, 99 % des personnes qui ont un handicap physique qui étaient là, c'étaient des gars, et c'était toutes des raisons similiaires à la mienne, accident de VTT, de motocross, accident de travail, des gars de construction ou de métiers physiques. Du jour au lendemain, on leur dit qu'ils peuvent devenir comptables, et je ne pense pas que c'est ce qu'ils recherchent. Je me suis cherché un domaine, un domaine où j'allais me valoriser, me reconnaître. C'est de se lever et d'être fier de ce qu'on fait, d'aimer aller travailler. »

- Simon Desmeules