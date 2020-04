MONTÉRÉGIE: Il roule à 190 km/h sur la route 132 Est à Longueuil

De nombreux automobilistes prennent les routes désertes du Québec pour des pistes de course ces derniers jours, et voici le dernier en lice, en Montérégie.

Un homme dans la vingtaine a été capté à plus de 190 km/h dans une zone de 100 sur la route 132 Est, à Longueuil en Montérégie, hier après-midi. C'était à la hauteur du boulevard Roland-Therrien.

Il a finalement perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans un muret de béton. Heureusement, le conducteur et son passager n'ont subi aucune blessure.

Mais ça fera mal à son portefeuille, il a reçu un constat d'infraction de 1683 $ et 18 points d'inaptitude.

Son permis de conduire a également été suspendu sur le champ pour 7 jours.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles sur les routes du Québec.