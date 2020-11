MONTÉRÉGIE: Interdiction de stationnement de nuit dès le 1er novembre

À l’approche de l’hiver, plusieurs villes de Montérégie rappellent que du 1er novembre jusqu'en avril 2021, les citoyens doivent vérifier quotidiennement si une opération de déneigement est prévue avant de stationner sur la voie publique la nuit, au risque d'écoper d'une contravention.

Il est toujours recommandé de vérifier les alertes de votre ville la veille pour savoir si du déneigement est prévu pour vous éviter de mauvaises surprises.

A Saint-Jean-sur-Richelieu, lorsqu’une opération de déneigement est décrétée, le stationnement est interdit jusqu’à nouvel ordre sur tout chemin public et stationnement municipal durant la nuit, entre 23 h et 6 h, sauf certaines exceptions qui sont clairement identifiées sur le site de la Ville en cliquant ici. C'est en vigueur jusqu'au 31 avril 2021.

Il est recommandé encore cette année, si ce n'est déjà fait, de vous abonner aux alertes par texto en textant le mot NEIGE au numéro 22100. Il y a aussi des panneaux clignotants où les mises à jour sont faites régulièrement.

Les contrevenants s'exposent à une amende de 30 dollars plus les frais et même, jusqu'à 90$ si votre véhicule doit être remorqué.

Le site de la Ville est aussi mis à jour régulièrement au www.sjsr.ca/deneigement

Dans le Vieux-Saint-Jean, lorsqu’une opération de déneigement est déclenchée, le stationnement est interdit durant la nuit sur tout chemin public et stationnement municipal entre 3 h et 6 h, dans le secteur compris entre la rivière Richelieu et les rues Foch, Laurier et Frontenac, ainsi que dans une portion du secteur Iberville.

Trois scénarios à Saint-Hyacinthe

Saint-Hyacinthe dispose aussi d'un système d'alerte par SMS qui prévient des sorties pour déneigement. Il existe aussi une carte avec les secteurs de déneigement au sein de la Ville.

Les interdictions s'appliquent du 1er novembre au 15 avril sous peine aussi de contravention.

On peut s'y inscrire dès maintenant au www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/texto ou appeler au 450-778-8478 pour vérifier si une opération est prévue.

Chaque soir, la Ville privilégie l'un ou l'autre des scénarios suivants: stationnement toléré sur le territoire, stationnement interdit en zone centrale et stationnement interdit sur tout le territoire.

Il existe aussi une carte des stationnements alternatifs à Saint-Hyacinthe où le stationnement est permis lors des opérations de déneigement que vous pouvez consulter.

Le territoire de la Ville comporte pas moins de 410 kilomètres de rues et de chemin et lors d'une tempête, les rues du centre-ville et principales artères sont déblayées en priorité.