MONTÉRÉGIE: Jadis pirate, un expert en cybersécurité aide les jeunes

Un expert en cybersécurité de Brossard qui a été un redoutable «hacker» dans les années 80-90 a décidé de venir en aide à des jeunes de la Montérégie. Occupant un bon emploi, il souhaite lutter contre tous les types d'infractions sur le web et veut stimuler de nouvelles vocations en sécurité informatique.

Dans les années 90, Robert Masse a réussi à pénétrer des réseaux de banques et de télécommmunications mais les choses ont changées après une descente de la GRC en 1990, qui lui a fait prendre conscience de bien des choses.

Alors qu'il était adolescent, on l'avait aussi sollicité à pirater les sites de compagnies aériennes et d'usines: il a toutefois repris les choses en main comme expert chez Deloitte. Il siège aussi au conseil d'administration de Hewlett Packard où sa rémunération se fait en portables, qu'il peut remettre à des jeunes.

Aujourd'hui, Robert Masse est leader national du Groupe Résilience et associé national au Service Conseils en gestion de risques. Il a décidé d'aider de nombreux clients et entreprises dans le cyberrenseignement, la sécurité stratégique et la gestion de la sécurité de l'information

Il a récemment remis 6 portables neufs à des jeunes de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie pour stimuler leur retour aux études et valoriser les professions liées à la cybersécurité en informatique.

«Je suis arrivé à un point dans ma vie à 15 ans où je me suis dit: «Est-ce que je fais cela pour les bonnes ou les mauvaises raisons?». Vous savez, il y a actuellement tellement de problèmes en cybersécurité que je me suis dit qu'il fallait que j'aide des organisations et les gens de la bonne façon. Je lutte contre les pirates et les hackers, la cyberfraude et l'hameçonnage et ma fierté est maintenant d'aider des jeunes à devenir eux-aussi des leaders en cybersécurité, puisque nous en avons bien besoin. C'est pour cela que je m'implique avec la Fondation» Robert Masse, expert en cybersécurité Deloitte

Redonner à la communauté

Robert Masse souhaite aussi démontrer à la population que l'on peut se servir de connaissances informatiques pointues à bon escient et pour solutionner des problématiques complexes.

La Fondation du Centre jeunesse offre maintenant des bourses à des jeunes qui veulent reprendre les études au professionnel, au collégial

Robert Masse dispose d'autres portables à donner et demande aux gens de ne pas hésiter à donner à cette Fondation qui lutte contre l'exclusion sociale.

Il est toujours ouvert à d'autres causes, si les besoins se font sentir et qu'il apporter sa contribution.

«Il me reste 2 portables à donner, je souhaite le faire encore pour des jeunes. Je fais très souvent de la philanthropie et je cherche constammment des façons de faire la différence et d'aider les gens. J'invite les gens à donner à la Fondation et je crois qu'il faut encore aider les gens, avec la chance que j'ai eu dans la vie et mon bon emploi» Robert Masse, expert en cybersécurité Deloitte

Deloitte-Robert Masse est maintenant un expert en cybercriminalité reconnu de ses pairs