MONTÉRÉGIE: L'autocueillette de pommes fonctionne comme jamais

La saison des pommes bat son plein en Montérégie et l'autocueillette fonctionne à plein, selon des propriétaires de vergers montérégiens consultés. Il faut même ajuster les sites et s'assurer de la distanciation sociale dans les vergers pour gérer l'achalandage important.

La saison a commencé plus tôt en plusieurs endroits avec un achalandage soutenu, c'est le cas aux Vergers et Cidererie Denis Charbonneau de Mont Saint-Grégoire.

Les dernières fins de semaine de septembre et du début octobre sont généralement les plus populaires pour la cueillette selon les Producteurs de pommes du Québec, un avis partagé par Denis Charbonneau qui remarque une augmentation par rapport à l'an dernier jusqu'ici.

On a dû installer des chapiteaux supplémentaires pour accueillir les cueilleurs et la superficie de cueillette est augmentée. Certains doivent aussi s'adapter quant aux heures d'ouverture sur semaine avec une augmentation de l'achalandage d'environ 30%.

Il semble aussi que le gel et la sécheresse n'ont pas trop affecté la qualité des fruits dans la région.

Il faut ajouter que l'entreprise a prévu le coup quant à une demande: les entrepôts de l'entreprise sont remplis et disposent de pommes à l'année longue, ce qui permet de répondre adéquatement à la demande accrue de pommes de plusieurs variétés.

Denis Charbonneau est propriétaire des Vergers Denis Charbonneau

«Nous avons la météo qui est de notre côté, les gens veulent faire des conserves, ils veulent des produits frais du Québec et ca se sent cette année. La distance s'applique facilement. Nous avons loué des chapiteaux supplémentaires, ca évite aux gens d'être à l'intérieur et qu'il y ait de la cohue. Quant à la croissance et aux variétés de pommes, le gel n'a pas affecté les récoltes. Nous agrandirons le site à la cueillette libre en fin de semaine puisque l'on voit la demande, nous disposons actuellement de 135 acres. Si nous avons toujours des fins de semaines ensoleillées, on pense que nous pourrons dépasser nos chiffres en terme de chiffres d'affaires et d'achalandage»

Denis Charbonneau, propriétaire Vergers et Cidrerie Denis Charbonneau