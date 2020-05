MONTÉRÉGIE: L'autocueillette permise par le gouvernement

L’autocueillette est permise sur les fermes du Québec cet été depuis le 28 mai et plusieurs producteurs de petits fruits poussent un soupir de soulagement. Malgré le fait que ce soit sur de grandes superficies, il faut appliquer la distanciation entre les cueilleurs et appporter ses propres contenants.

Selon les consignes du ministère de l'Agriculture et validée par l'Institut national de santé publique, les fermes doivent idéalement afficher le nombre maximal de personnes pouvant entrer sur le site, bien baliser les sens de circulation dans l'aire d'accueil ou à la pesée.

Le MAPAQ recommande dans son Guide aussi que toutes la manutention des fruits soit faite par le cueilleur notamment quand on pèse les paniers ou que l'on paie.

Évidemment, l'autocueillette est une solution de rechange aux entreprises fruitières en pleine production qui peinent à trouver de la main d'oeuvre d'ici ou étrangère en raison des restrictions.

Il faut savoir que faute de travailleurs, certaines entreprises maraîchères ont carrément dû réduire leur superficie de production ou «détruire» de la production.

En Montérégie, 80% des entreprises de production en fraises d'été notamment proposent l'autocueillette sur 400 fermes à la grandeur du Québec.

260 entreprises permettent la cueillette des pommes et en tout et partout, l'autocueillette génère des retombées de plus de 150 millions, dont plusieurs millions en Montérégie..

Paul Benoit est propriétaire de la Ferme Paul Benoit de Saint-Jean-Baptiste en Montérégie et nous parle des mesures appliquées.

Normalement, si tout va comme prévu, l'autocueillette des fraises est prévue à la mi-juin à la ferme.

«Nous avions un retard de nos activités non pas en raison de la COVID-19 mais à cause du froid que nous avons eu. Au kiosque, il y aura des affiches, des mesures pour payer et il y aura des corridors et des affiches, des sens uniques. Il y aura des cordes qui seront installées. Quant aux travailleurs et cueilleurs, l'appel lancé récemment fonctionne: nous avons une liste de cueilleurs qui viendront lorsque ce sera nécessaire. Surveillez Facebook pour le début de l'autocueillette» Paul Benoit, propriétaire Ferme Paul Benoit, Saint-Jean-Baptiste

Une expérience d'autocueillette bien différente

D'ailleurs, l'expérience de cueilleur sur le terrain risque de complètement changer en fonction des consignes du ministère

Aucun flânage ne sera toléré, aucune aire de repos ne sera disponible, pas d'activités d'animation ou pédagogiques, aucune dégustation sur place d'aliments.

Il faudra aussi permettre un seul point d'entrée et de sortie sur le site, afficher le nombre de cueilleurs autorisés sur une pancarte bien en vue.

Finalement, il faudra organiser les files d'attente avec des repères physiques et si cela est impossible, de maintenir un 2 mètres entre les employés et clients.

Il est aussi fortement recommandé d'installer une cloison pleine et transparente notamment à la pesée et au paiement.