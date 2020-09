MONTÉRÉGIE: La SQ toujours sans nouvelle de Jonathan Dauphinais

La Sûreté du Québec demande à nouveau l'aide du public pour retrouver Jonathan Dauphinais, 38 ans, de St-Chrysostome. L'homme manque à l'appel depuis juillet 2020 et le corps policier espère recueillir de nouveaux indices et ultimement, le retrouver sain et sauf.

Il a quitté son lieu de résidence sur une bicyclette grise et orange, lundi le 6 juillet 2020 en matinée et depuis, plus de nouvelle.

Par contre, il a été vu par des témoins pour la dernière fois le 12 juillet en après-midi, à l'extérieur du dépanneur de la rue Hébert à Valleyfield.

À ce moment, il portait un sac à dos pâle et une casquette noire.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Il pourrait tout autant être dans le secteur de Salaberry-de-Valleyfield qu'ailleurss en Montérégie.

On parle d'un individu de 5 pieds 6 pouces et 135 livres aux cheveux bruns et yeux pers

Lorsqu'il a quitté son domicile, il portait un chandail à manches longues noir avec inscription " Harley Davidson ", une casquette noire, des jeans bleus et des espadrilles.

Si vous apercevez Jonathan Dauphinais, vous êtes prié de communiquer avec le 911 ou le 1 800 659-4264.