MONTÉRÉGIE: La violence faite aux femmes «préoccupante» en 2e vague

La violence faite aux femmes en pandémie peut être variée, pernicieuse mais chose certaine, elle est en augmentation dans certains secteurs de la Montérégie. Le Conseil du statut de la femme et des maisons d'hébergement sonnent l'alarme alors que les 12 jours de sensibilisation aux violences faites aux femmes battent leur plein.

Les conjoints sont plus présents aux foyers, il y a aussi la nouvelle dynamique avec le télétravail, les difficultés financières et l'école à distance changent aussi la donne dans plusieurs foyers.

Les 12 jours de sensibilisation aux violences faites aux femmes sont sous le thème « Les violences – les nommer, les comprendre, les prévenir ».

D'ailleurs, le Conseil du statut de la femme a même développé une bibliothèque en ligne pour outiller les femmes avec toutes les déclinaisons de violences possibles: que l'on parle d'harcèlement, de notion de consentement, d'intimidation en ligne.

Cette année, la Maison La Clé sur la porte de Saint-Hyacinthe remarque une hausse des interventions par téléphone mais cette année on s'adresse spécifiquement aux témoins des actes de violence pour qu'ils brisent le silence une bonne fois pour toute.

Selon Catherine Véronneau, intervenante en sensibilisation à la Maison, il est important de prendre une pause pour changer les choses.

«Depuis quelques semaines, nous comptons une hausse importante des appels mais elle est difficile à chiffrer. La maison d'hébergement est pleine. Il faut savoir qu'au-delà de l'image de la femme battue, il y a aussi beaucoup de femmes qui vivent de la violence pyschologique et du harcèlement et c'est très insidieux, ce'st pourquoi les femmes hésitent. Avec les Fêtes et novembre, il y a plus d'inquiétudes, les conjoints sont plus présents, il y a le stress financier. Avec la pandémie, nous nous sommes adaptés pour assurer le bien-être des enfants et des femmes et elles se sentent en sécurité. Le passage d'une influenceuse à «Tout le monde en parle» qui dénoncait un conjoint violent, l'implication d'Ingrid Falaise à la campagne contribuent à amener plus de femmes à se sentir concernées.»

Catherine Véronneau, intervenante sensibilisation Maison La Clé sur la porte