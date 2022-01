MONTÉRÉGIE: le délestage bel et bien commencé

Le délestage de certaines chirurgies est bel et bien commencé depuis les Fêtes en Montérégie en raison du personnel hospitalier qui est tombé au combat, avec la pandémie. À l'Hôpital du Haut-Richelieu, 4 salles sur 6 fonctionnent à plein et 6 sur 10 à l'Hôpital Charles-Le Moyne de Greenfield Park.

Ce sont plus de 150 000 Québécois qui attendent une chirurgie, dont 19 000 depuis 1 an.

Dans un contexte hors pandémie, les médecins réalisent 35 000 chirurgies chaque mois.

Voilà que plus de 600 employés et médecins du CISSS Montérégie-Centre sont sur le carreau ou en isolement en lien avec la COVID 19, selon les données les plus fraiches du CISSS Montérégie-Centre.

Contrairement à d'autres CISSS, il n'y a pas de délestage majeur à venir puisqu'il s'est opéré surtout pendant la période des Fêtes, alors que les activités de chirurgie ont ralenti. Ça permettait aussi à l'organisation de donner un répit au personnel.

En Montérégie-Ouest, la situation n'est guère mieux: selon les dernières données, au moins 471 employés sont retirés du travail sur les 11 000.

Même si aucun employé n'est délesté, le CISSS doit réfléchir à plusieurs solutions pour éviter de reporter des chirurgies

Inévitable au CISSS de la Montérégie-Est

En Montérégie-Est, le délestage était inévitable notamment avec la pénurie de main d'oeuvre. 876 employés du CISSS de la Montérégie-Est sont absents en raison d'un test positif de la COVID 19, sur le territoire qui dessert Honoré-Mercier (Saint-Hyacinthe), l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy et de l'Hôpital Pierre-Boucher.

En raison du nombre de travailleurs qui sont à l'arrêt, la présidente du syndicat FIQ-CISSS Montérégie-Est Brigitte Pétrie craint d'ailleurs que le gouvernement n'ait d'autres choix d'appliquer l'arrêté ministériel numéro 7, qui fait en sorte de ramener du personnel à temps partiel à temps plein et de revoir les vacances de certaines infirmières.

Et le délestage est bel et bien commencé: pour l'instant, les médecins réalisent 30% des chirurgies habituelles.

Ils pallient au manque criant d'infirmières, pour assurer la réalisation de plusieurs chirurgies et examens.

Concernant les consultations externes, 70% sont faites par téléconsultation.