MONTÉRÉGIE: Le nombre d'acheteurs de téléphones intelligents bondit

Avec la pandémie et le confinement, le nombre d'utilisateurs de téléphones intelligents a bondi en 2020 en Montérégie. Une enquête NETendances de l'Université Laval montre une hausse de 4% pour s'établir à 81%, par rapport à l'année précédente.

Il ne faudrait pas s'étonner de voir cette tendance s'accroître, selon l'expert en technologie et porte-parole de l'enquête Bruno Guglielminetti.

La hausse se fait sentir davantage chez les 35-44 ans qui sont passés à 95%.

Avec l'avénement de l'achat local en ligne, le télétravail et le fait que les gens avaient plus de temps libres en 2020, les Montérégiens délaissent davantage l'ordinateur traditionnel.

La proportion d'adultes de la Montérégie qui utilisent Internet est passée de 92 % à 94 % en 2020 mais le nombre d'adultes disposant d'une nouvelle connexion Internet à la maison a diminué, selon l'Académie de la transformation numérique.

Bruno Guglielminetti est spécialiste des nouvelles technologies et porte-parole des enquêtes NETendances

«Ce qui ressort davantage de l'étude pour la Montérégie, c'est cette croissance importante du nombre de nouveaux détenteurs de téléphones. 82% sont des hommes et 79% sont des femmes. Quant au taux de branchement résidentiel dans la région, il était somme toute assez complet mais s'il reste encore du travail, contrairement à des région comme la Gaspésie. 95% des foyers sont branchés en Montérégie. Les gens ont nécessairement passé plus de temps sur les réseaux sociaux, dans la communication quant au nombre d'heures»

Une tendance ou une exception?

Quant aux mesures sanitaires qui disparaissent graduellement et au retour au travail en présentiel des employés, est-ce que l'on peut croire que cette tendance s'accentuera dans la région? Difficile de le prédire.

«Les gens ont de nouvelles habitudes, certains resteront en télétravail, est-ce que l'on restera avec un entre deux? Là, où il pourrait y avoir un changement, c'est du côté des familles et foyers: on pourrait voir des foyers revoir leur portefeuille d'achats pour privilégier le forfait mobile. Chose certaine, les gens sont plus nombreux à faire face à ces changements technologiques.»

Bruno Guglielminetti, spécialiste des nouvelles technologies